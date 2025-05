Stand: 02.05.2025 14:36 Uhr Neumünster: Festnahme nach Einbruch in Schule

Am Mittwochabend wurden laut Polizei nach einem Zeugennotruf mehrere Streifenwagen zur Fröbelschule im Neumünsteraner Stadtteil Faldera geschickt. Der Anrufer hatte von einem Einbruch ins Schulgebäude berichtet. Vor Ort konnten die Beamten nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Täter festnehmen, der zu Fuß flüchten wollte. Am Schulgebäude sei ein Fenster eingeschlagen worden. Was genau gestohlen wurde und ob noch weitere Personen am Einbruch beteiligt gewesen sein könnten, werde noch ermittelt. Der zunächst festgenommene Verdächtige ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

