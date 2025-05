Stand: 02.05.2025 13:40 Uhr Schaf in Krumstedt entlaufen - Polizei sucht Besitzer

Das Schaf war am 1. Mai auf der L327 nahe Krumstedt (Kreis Dithmarschen) herumgelaufen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer das Schaf bemerkt und es bei der Ortseinfahrt Krumstedt so lange festgehalten, bis die Polizei eintraf. Allerdings konnten die Beamten aus Meldorf vor Ort keinen Besitzer ausfindig machen. Denn in Krumstedt befand sich keine Weide mit einer Schafherde, zu der das Tier hätte gehören können. Die Beamten fuhren das Schaf deshalb im Streifenwagen zu einem Landwirt, der sich bis auf Weiteres um das Tier kümmern soll.

Polizei bittet um Hinweise auf den Besitzer

Die Polizei Meldorf bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Eigentümer des Tieres. Hinweise nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer (04832) 203 50 oder per Mail unter Meldorf.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen