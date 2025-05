Explosion in Niendorf: Kripo ermittelt zur Ursache Stand: 02.05.2025 10:56 Uhr Nachdem am 1. Mai im Hafen von Niendorf in Timmendorfer Strand eine Gasflasche explodiert ist, ist der Bereich abgesperrt worden. Auch die B76 musste wegen der Explosion gesperrt werden.

In Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein), ist im Hafen in der Strandstraße am Maifeiertag gegen 13.30 Uhr eine Gasflasche explodiert. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten dabei neun Menschen, die in der Nähe standen, einen Hörschaden - ein Knalltrauma. Jedoch sei niemand davon schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Person kam ins Krankenhaus. Derzeit gibt es nach Angaben eines Polizeisprechers keine Hinweise darauf, dass die Explosion vorsätzlich herbeigeführt wurde. Zur genauen Ursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Weitere Gasflaschen von Spezialfirma abtransportiert

Weil dort noch 17 weitere Gasflaschen gelagert sind, wurde der Bereich im Umkreis von 300 Metern vorsichtshalber geräumt und abgesperrt. Mittlerweile hat eine Spezialfirma die 17 Gasflaschen abtransportiert, berichtet die Polizei. Die Behälter enthalten Acetylen und Sauerstoff und werden zum Schweißen verwendet - laut Einsatzleiter waren zwei davon undicht. Aus Sicherheitsgründen haben rund 100 Feuerwehrleute mit Wasserwerfern die restlichen Flaschen gekühlt.

Folge der Sperrung: Staus auf der B76

Auch die B76, die nahe des Hafens verläuft, sowie mehrere Restaurants und Imbisse waren von der Sperrung betroffen. Es kam zu Staus in dem Bereich zwischen Eutin (Kreis Ostholstein) und Lübeck. Die B76 ist wieder frei.

Explosion selbst in Scharbeutz noch hörbar

Wie NDR Reporter berichten, war der Knall auch in mehreren Kilometern Entfernung zu hören gewesen, unter anderem weit draußen auf der See und in Scharbeutz, wo die neue Seebrücke eröffnet wurde.

