Feuerzeug-Explosion verursacht Wintergarten-Brand auf Sylt

In Morsum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) ist am Mittwoch der Wintergarten einer Ferienwohnung abgebrannt. Durch den Rauchschaden ist auch die Wohnung nicht mehr nutzbar. Die 56-jährige Bewohnerin verletzte sich leicht, als sie versuchte, Möbel ins Freie zu ziehen. Es entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Zur Ursache teilte die Polizei am Freitag mit, ein Wärmestau habe vermutlich die Explosion eines Feuerzeugs verursacht. Dadurch sei ein Möbelstück in Brand geraten. Generell halten die Ermittler solche Explosionen bei Temperaturen ab 50 Grad Celsius für möglich. Diese Marke werde leicht in sonnendurchfluteten Räumen oder aufgeheizten Autos erreicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Feuerwehr Sylt