"Angespannt, aber nicht nervös": Holstein Kiel in Augsburg gefordert

Stand: 02.05.2025 11:13 Uhr

Die Hoffnung lebt bei Holstein Kiel. Aber um den Bundesliga-Klassenerhalt zu schaffen, müssen Siege her. Am besten bereits am Sonntag in Augsburg - und die Konkurrenz muss mitspielen.