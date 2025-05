Wattwanderung in SH: Diese Regeln sollten im Watt beachtet werden Stand: 02.05.2025 20:37 Uhr Ins Wattenmeer vor Büsum oder zwischen Amrum und Föhr - dorthin mussten Seenotretter zuletzt ausrücken, um Wattwanderer zu retten. Ein Wattführer gibt Tipps für sicheres Wattwandern.

Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mussten in den letzten Wochen einige Male Menschen aus gefährlichen Situationen im Wattenmeer retten: So waren Ende April 25 von ihnen in einem Priel vor Amrum eingeschlossen. Sie waren mit einem erfahrenen Wattführer unterwegs. Doch im Priel war ein Loch, das vorher an dieser Stelle nicht war.

Wattführer sind sich einig

Der Wattführer dieser Gruppe, Dark Blome, und Ohle thor Straten, Nordfriese, im Hauptberuf Polizist, der seit 30 Jahren Menschen durch das Watt führt, haben eine Theorie: "Es könnte ein Schraubenloch von der Fähre sein, die an der Stelle gedreht oder Gas gegeben hat." Das Loch könne also jetzt schon wieder mit Sediment gefüllt - oder auch an einer ganz anderen Stelle sein.

Und dann mussten wegen Nebel Vogelkundler von einer Sandbank vor Süderoogsand gerettet werden. Sie hatten die Orientierung verloren.

Mit Ohle thor Straten im Watt unterwegs

NDR Schleswig-Holstein hat sich mit Wattführer Ohle thor Straten in Dagebüll im Kreis Nordfriesland verabredet. Er will die Besonderheiten dort im Watt zeigen und Tipps für eine sichere Wattwanderung geben. Also erst mal Schuhe aus, die braucht man nämlich nicht im Sandwatt. Dafür aber eine Kappe oder Mütze. Die kleinen Pfützen im Watt reflektieren die Sonne so stark, dass man sogar rot hinter den Ohren werde, sagt Ohle thor Straten.

Wattwanderung: Wichtige Regeln unbedingt einhalten

Es geht die Treppe hinunter und auf den Wattboden. Die allererste und wichtigste Grundregel: "Kennst Du Dich nicht aus, gehst Du nicht ins Watt", sagt Ohle thor Straten. Bevor es losgeht, hat er wie ein Pilot seine Checkliste abgearbeitet: Wann kommt das Wasser zurück, wie steht der Wind, gibt es eine Gewitterwarnung? Die Sonne scheint, alles passt, es kann losgehen.

Wattwanderung: Wichtige Regeln im Watt

Im Sandwatt vor Dagebüll

Vor Dagebüll ist Sandwatt. Das ist deutlich fester als Schlickwatt, in das man schnell bis zum Knie und weiter einsacken kann. Es ist also weniger anstrengend, auf Sandwatt zu gehen. Allerdings: Man sackt auch dort etwa knöcheltief ein, der Boden ist weich und rutschig, man muss eigentlich ständig ausbalancieren, um nicht im Matsch zu landen.

Fahrrinne von den Fähren nach Föhr und Amrum

Das Wasser läuft jetzt auf. Ohle thor Straten will an einer Stelle zeigen, wie schnell das geht. Man kann die Strömung gut mit bloßem Auge sehen. Die Füße, eben noch im trockenen, sind innerhalb von Sekunden überspült. Dann kommt noch eine kleine Tidenwelle von der Seite. Sie stammt von den Fähren nach Föhr und Amrum. Deren Fahrrinne ist nur wenige Hundert Meter entfernt. "Wenn ich auf meinen Wattwanderungen zur Hallig Oland den kürzesten Weg nehmen wollte, müsste ich eigentlich genau hier lang. Das geht aber nicht, weil uns das seitlich auflaufende Wasser diesen Weg abschneidet", erklärt er. Er muss also dem Wasser ausweichen und den Weg verlängern.

Keine Grundfitness, keine Wattwanderung

Wer durch das Watt laufen will, muss zumindest eine Grundfitness mitbringen. "Wenn jemand regelmäßig spazieren geht oder einen Hund hat, dann reicht das aus", sagt Ohle thor Straten. Viele sind jedoch das Barfußlaufen nicht mehr gewohnt, haben Probleme, über mehrere Kilometer auf den harten Rippen des Sandwatts zu laufen. "Es gibt aber auch eine Teilstrecke auf dem Weg nach Nordstrandischmoor, da liegt eine Schicht Schlickwatt über dem festen Sandwatt", erzählt Ohle thor Straten. Dort laufe man gegen einen permanenten Widerstand an.

Sicherheit geht bei der Wattwanderung vor

So hatte Ohle thor Straten schon Menschen in seiner Gruppe, die während seiner Wattwanderung Probleme bekamen. "Einer hatte zum Beispiel gerade erst einen Herzinfarkt und das aber nicht erzählt." So jemand gehöre schlicht nicht ins Watt, denn so bringe einer alle in Gefahr. "Das machen die Menschen ja nicht mit Absicht. Aber das ist mir schon häufiger passiert." Wenn nach seiner Einschätzung Gäste für eine Wattwanderung nicht geeignet sind, lässt er sie auch schon mal am Deich zurück - Sicherheit geht vor. Einige seien dafür dankbar, andere würden das nicht verstehen. "Doch das bin ich dem Rest der Gruppe schuldig."

