Junge Fechter kämpfen um den Deutschen Meistertitel

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) finden am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Fechten statt. Knapp 200 Fechterinnen und Fechter zwischen 16 und 20 Jahren aus ganz Deutschland kämpfen mit dem Degen um den U-20 Deutschen Meistertitel.

Fechtgemeinschaft Segeberg hofft gute Platzierung

Von der Fechtgemeinschaft Bad Segeberg treten zwei Fechter im Einzel sowie das Team an. Ob es für einen Titel reicht, ist laut dem Vereinsvorsitzenden Armin Stadter aber unsicher. Er hofft darauf, dass seine Sportler im oberen Drittel landen. In diesem Jahr sei das Turnier mehr eine Chance, den Nachwuchs an große Wettkämpfe heranzuführen und sie für den Sport und regelmäßiges Training zu motivieren. Denn der Verein ist laut Stadtler gerade in einer Phase des Neuaufbaus.

Die Fechtgemeinschaft Segeberg e.V. hat in den vergangenen Jahren immer wieder große Turniere ausgerichtet. Aus den Reihen des Vereins kommen auch Deutsche Meister und Teilnehmer an Weltmeisterschaften.

