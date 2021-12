Gefälschte Impfausweise: Lübecker Polizei gründet Ermittlungsgruppe Stand: 22.12.2021 17:06 Uhr In den vergangenen Wochen, seit Einführung der 2G-Regel, sind im Bereich Lübeck mehr als 100 Fälle von gefälschten Impfausweisen angezeigt worden. Deshalb will die Polizei ihre Ermittlungen zusammenführen und Straftaten konsequent verfolgen.

Hinweise bekommt die Polizei nach eigenen Angaben insbesondere von Apotheken. Dort fallen die gefälschten Impfausweise auf, wenn für diese der digitale Barcode erstellt werden soll. Die Arten der Fälschungen seien dabei vielfältig, so die Polizei. Die inzwischen routinierte Überprüfung der analogen Impfausweisdaten im Digitalisierungsprozess lasse gefälschte Impfausweise inzwischen einfacher erkennen. Den Angaben zufolge steigen die Fälle gefälschter Dokumente seit der Einführung der 2G-Regel stark an.

Urkundenfälschung ist kein Kavaliersdelikt

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck warnen in diesem Zusammenhang vor den Gesundheitsrisiken für nicht geimpfte Personen und weisen darauf hin, dass es schon strafbar ist, die Herstellung von falschen Impfausweisen vorzubereiten. Es drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Zeigt jemand einen gefälschten Impfpass vor, so besteht der Anfangsverdacht der Urkundenfälschung, die mit einer Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft wird. Für Menschen mit einem gefälschten Impfpass gibt es laut den Behörden auch die Möglichkeit der Selbstanzeige.

Polizei: Auf gelben Impfausweis gut aufpassen

Polizei und Staatsanwaltschaft raten nachdrücklich dazu, den gelben Impfausweis in Papierform sicher zu Hause aufzubewahren. "Ist er außer Haus erforderlich, sollte der Ausweis wie alle anderen Papiere sicher am Körper, am besten in einer verschlossenen Innentasche der Jacke aufbewahrt werden", so die Behörden.

