Diese Quarantäne-Regel gelten an Schleswig-Holsteins Schulen Stand: 11.01.2022 16:01 Uhr In den kommenden Tagen sollen die bestehenden Quarantäneregeln weiter vereinfacht und auf Bundesebene festgezurrt werden. In Schleswig-Holstein - und vor allem an den Schulen - gelten schon jetzt angepasste Regeln.

Seit dem Bund-Länder-Gipfel ist klar: die Quarantäneregeln sollen vereinfacht werden. Neben der Quarantänereduzierung auf zehn Tage oder der Einführung von Ausnahmeregelungen für die kritische Infrastruktur gelten auch an Schleswig-Holsteins Schulen jetzt schon klare Regeln. Diese hat das Bildungsministerium in einem Schreiben an die Schulleiterinnen und Schulleiter formuliert, das NDR SH vorliegt.

Selbstständige Quarantäne zum Entlasten der Gesundheitsämter

Die Regelungen für die Schulen zielen vor allem auf eine Entlastung der Gesundheitsämter ab. Wie das Bildungsministerium schreibt, sollen sich enge Kontaktpersonen einer PCR-positiv getesteten Person unverzüglich eigenständig für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Dabei ist es egal, welche Virus-Variante nachgewiesen wurde. Lediglich vollständig geimpfte Kontaktpersonen müssen laut den aktuellen Vorgaben nur dann in Quarantäne, wenn bei dem Infizierten die Omikron-Variante nachgewiesen wurde. Die Quarantäne endet automatisch ohne Test nach zehn Tagen, wenn sich keine Infektion ergeben hat.

Wer gilt als enge Kontaktperson in der Schule?

In Schulen gelten lediglich die unmittelbaren Sitznachbarn als enge Kontaktpersonen. Darüber hinaus informiert die Schule auch die Lerngruppen, mit denen die infizierte Person innerhalb der letzten drei Tage Kontakt hatte. Die Kontaktpersonen begeben sich dann aufgrund der oben dargestellten Regelungen der Gesundheitsbehörden auf schnellstem Weg nach Hause in Quarantäne. Ist es aufgrund des Alters oder einer Behinderung nicht möglich, dass sie alleine nach Hause gehen, müssen Eltern oder beauftragte Personen das Kind abholen.

Bei Unklarheit hilft das Gesundheitsamt

Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn Unklarheit darüber besteht, ob jemand eine Kontaktperson ist oder nicht, ist ein Eingreifen des Gesundheitsamtes in Schulen erforderlich.

Laut dem Schreiben des Bildungsministeriums gelten diese Regeln bis zur Anpassung des Absonderungserlasses auf Landesebene beziehungsweise bis neue Vorgaben auf Bundesebene beschlossen werden.

