Viele Kita-Gruppen sind wegen Omikron in Quarantäne Stand: 19.01.2022 16:46 Uhr Die Omikron-Variante des Coronavirus wirkt sich inzwischen massiv auf den Betrieb der Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein aus. Der Landkreistag sorgt sich um die Kritische Infrastruktur, weil dort viele Mitarbeiter ausfallen könnten, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen.

Wenn kleine Kinder spielen und toben, dann müssen sie auch in der Kita keinen Abstand halten und keine Maske tragen. Erkrankt jedoch eines der Kinder an Corona, wird - mit wenigen Ausnahmen - die ganze Gruppe in Quarantäne geschickt. Das gilt auch für die Betreuerinnen und Betreuer, sofern sie noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Nach Angaben des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages laufen deshalb inzwischen viele Kindertagesstätten im Land leer. So gibt es etwa in der Kita Jevenstedt zurzeit nur noch einen Notbetrieb, weil so wenige Kinder da sind.

Drohende Personalengpässe in Kliniken und Pflegebranche

Kita-Kinder können sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen. "Bei kleinen Kindern ist natürlich in den Blick zu nehmen, dass Kinder, die nicht in die Tageseinrichtung und auch nicht in die Grundschule gehen können, letztlich einer Betreuung zu Hause bedürfen", sagt Johannes Reimann, Jugend- und Sozialreferent im Landkreistag. Er befürchtet eine Situation, in der vermehrt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kritischen Infrastruktur ausfallen, weil sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Die Folge wären Personalengpässe beispielsweise in Krankenhäusern, Arztpraxen oder in der Pflege.

Von Kreis zu Kreis unterschiedliche Regeln

Die aktuelle Quarantäne-Verordnung für Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein sorgt auch deshalb für Probleme, weil es in den Einrichtungen keine so umfangreichen Schutzvorkehrungen wie regelmäßige Tests gibt. Dies hat zur Folge, dass die Gesundheitsämter der Kreise nach eigenem Ermessen eine Ausnahme von der Gruppenquarantäne machen können. In Lübeck zum Beispiel werden ganze Gruppen nur in besonderen Fällen komplett in Quarantäne geschickt.

Dies führt dazu, dass Kita-Träger wie die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit knapp 100 Einrichtungen in Schleswig-Holstein quasi in jedem Kreis mit unterschiedlichen Regelungen umgehen müssen. "Wir stehen morgens mit Corona auf und gehen abends mit Corona wieder ins Bett, weil Eltern in Quarantäne gehen müssen", sagt AWO-Geschäftsbereich-Chefin Gesa Kitschke. Sie beklagt den enormen Arbeitsaufwand, weil die Kitas bei Infektionsfällen selbst die Eltern informieren müssen. Dabei, findet Kitschke, wäre das eigentlich die Aufgabe der Gesundheitsämter.

Appell an die Landesregierung

Sowohl Gesa Kitschke von der AWO als auch die Landeselternvertretung der Kitas fordern deshalb, dass das Land schnell für eine einheitliche Regelung bei Kindertagesstätten sorgt. Eine Forderung, der sich Johannes Reimann vom Landkreistag mit Blick auf drohende Personalengpässe in der Kritischen Infrastruktur anschließt.

