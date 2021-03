Corona in SH: Was wo gilt für Einzelhandel, Schule und Kita Stand: 22.03.2021 11:24 Uhr Unterschiedliche Inzidenzen, unterschiedliche Regeln für Einzelhandel, Schule und Kita: Eine Karte zeigt, wie die Kreise und kreisfreien Städte in SH auf den Stand der Corona-Pandemie reagieren.

Die Infektionszahlen unterscheiden sich in Schleswig-Holstein zum Teil stark im Vergleich von Region zu Region. Die Landesregierung entscheidet auf Basis der Inzidenzwerte der Kreise und kreisfreien Städte, welche Regeln in welcher Region gelten. Betroffen davon sind der Einzelhandel, die Kitas und die Schulen. Die Landesregierung will nach eigenen Angaben immer mittwochs darüber informieren, welche Regeln ab dem darauf folgenden Montag gelten. Lokale Corona-Ausbrüche, zum Beispiel an Schulen, können zu lokalen und zeitlich begrenzten Sonderregeln führen, die in der folgenden Karte nicht berücksichtigt sind.

"Click & Meet" in sechs Kreisen und Städten

Wegen einer mehrtägigen Überschreitung des 50er-Werts bei der Sieben-Tage-Corona-Inzidenz hatte die Landesregierung zuletzt Einschränkungen im Einzelhandel für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie die Städte Neumünster und Flensburg veranlasst. Geschäfte der betroffenen Regionen dürfen seit dem 22. März nur noch nach vorheriger Terminabsprache - dem sogenannten "Click & Meet" - betreten werden.

Von der Regelung ausgenommen sind unter anderem Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Wochen- und Getränkemärkte, Baumärkte und Buchläden. Einkaufszentren und Outlet-Center mit mehr als zehn Geschäften müssen den Angaben zufolge Maßnahmen für die Regelung der Besucherströme und die Einhaltung der Abstandsregeln treffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.03.2021 | 18:00 Uhr