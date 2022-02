Corona in SH: Testpflicht, Quarantäne - diese Regeln gelten in Kitas

Sich testen soll laut Sozialministerium die Person, "die in der Regel den umfangreichsten Kontakt zum Kind in der Familie hat". Als Beispiel nannte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP), die Person, die meist die Kinder in die Kita bringt oder holt.

Das Land verpflichtet die Eltern zum Test, um so zu verhindern, dass infizierte Kinder in die Kita kommen. Die Idee heißt Umfeldtestung. Die Theorie dahinter: Wenn in einem Haushalt einer infiziert ist, ist es wahrscheinlich, dass sich bei der Omikron-Variante auch alle anderen mit dem Coronavirus anstecken. Sozialminister Heiner Garg (FDP) hatte erklärt, Eltern nicht zum Testen ihrer Kinder zwingen zu wollen. Er erklärte, dass es nahezu ausgeschlossen sei, dass das andere Elternteil nicht infiziert ist.

Es ist ein Formular - die Vorlage des Landes, die das Landesjugendamt an alle Kitas geschickt hat, gibt es hier zum Download. In der Auskunft muss eingetragen werden: Der Name der Kita, die Adresse, der Name des jeweiligen Elternteils, Name und Geburtsdatum des Kindes und die Daten, an denen getestet wurde. Am Ende muss das Formular unterschrieben werden.