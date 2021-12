Omikron-Verdacht in Kitas und Schulen im Kreis Segeberg Stand: 21.12.2021 08:39 Uhr Im Kreis Segeberg gibt es Omikron-Verdachtsfälle: Wie der Kreis mitteilte, wurde die Virusvariante offenbar in drei Kitas und zwei Gymnasien nachgewiesen – in Kaltenkirchen, Norderstedt und Ellerau.

Laut der Pressemitteilung des Kreises sind folgende Einrichtungen betroffen:

Kaltenkirchen: Kita Tausendfüßler "in einem abgegrenzten Bereich"

Kita Tausendfüßler "in einem abgegrenzten Bereich" Norderstedt: Coppernicus-Gymnasium (drei Klassen), Gymnasium Harksheide (drei Klassen, ein Gemeinschaftskurs) und Kita Schatzinsel (in drei Gruppen)

Coppernicus-Gymnasium (drei Klassen), Gymnasium Harksheide (drei Klassen, ein Gemeinschaftskurs) und Kita Schatzinsel (in drei Gruppen) Ellerau: Kita Lilliput (eine Gruppe)

Kreis: Quarantäne-Auflagen gelten auch für Symptomlose

Wie der Kreis Segeberg weiter mitteilte, müssen jetzt alle engen Kontaktpersonen, unabhängig vom Impfstatus, zwei Wochen in Quarantäne. Diese Quarantäne kann nicht durch einen negativen Test verkürzt werden. Der Kreis erinnert daran, dass die Auflagen auch eingehalten werden müssen, wenn die Kinder oder Jugendlichen keine Symptome haben. Entwickeln sie Symptome, müssten auch andere ungeimpfte Haushaltsmitglieder zuhause bleiben, so der Kreis.

Die Corona-Inzidenz im Kreis Segeberg betrug laut Landesmeldestelle am Montagabend 180,2. In den letzten sieben Tagen wurden also etwa 500 neue Fälle gemeldet. Wie viele davon auf die Omikron-Variante zurückgehen, sagte der Kreis zunächst nicht.

