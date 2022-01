Corona in SH: Garg plant Testpflicht für Kita-Eltern Stand: 26.01.2022 07:53 Uhr Nachdem Kita-Mitarbeiter aus Kiel eine Schnelltest-Pflicht für Kinder gefordert haben, hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) erklärt, dass er dies ablehne. Er plane aber, die Eltern zu Selbsttests zu verpflichten.

Die Eltern könnten einsehen, warum sie sich testen. "Ich möchte Eltern aber nicht verpflichten, ein ein-, zwei- oder dreijähriges Kind zwangsweise zu testen", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Nun wird geklärt, wie die Umsetzung dieser geplanten Regeln organisiert werden soll - und wie sie im Detail aussehen.

Die Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigen einen deutlichen Anstieg bei Kindern im Kita-Alter: In der ersten Kalenderwoche waren demnach 387 Kinder bis vier Jahre infiziert, vergangene Woche waren es 1.379. Nach Angaben der AWO Schleswig-Holstein gibt es derzeit keine Kita des Trägers ohne Corona-Fall. Das verursacht Sorgen, Ungewissheit und Frust - zum Beispiel bei Kita-Beschäftigten aus Kiel.

Weitere Informationen Diskussion um Testpflicht für Kita-Kinder Kita-Mitarbeitende aus Kiel fordern die Testpflicht in einem offenen Brief an die Gewerkschaft ver.di. Aber es gibt auch Gegenstimmen. mehr

Kita-Mitarbeitende fordern Testpflicht und mehr Aufmerksamkeit

In einem offenen Brief an die Gewerkschaft ver.di hatten Beschäftigten gefordert, dass ein Testregime für die Jüngsten eingeführt wird. Eva Schleifenbaum von ver.di kennt die Probleme und Forderungen der Erzieherinnen und Erzieher: "Die Beschäftigten hätten gerne eine Testpflicht für die Kita-Kinder, damit sichergestellt ist, dass sie sich bei der Arbeit nicht anstecken und auch die Kinder sich nicht anstecken. Aber das andere ist eben auch: Mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die besonderen Bedingungen, unter denen man in Kitas während Corona arbeitet."

Ein weiterer Punkt, der viele sorgt: Long Covid. Die Leiterin des Gesundheitsamts im Kreis Pinneberg Angelika Roschning meint zum Beispiel, dass wir noch zu wenig über die Langzeitfolgen bei Kindern wüssten, um Infektionen einfach laufen zu lassen.

Lolli-Tests in SH bisher kein Thema

Bisher dürfen Eltern selbst entscheiden, ob sie die drei Tests, die sie wöchentlich bekommen, benutzen oder nicht. Viele Eltern halten die Nasentests bei kleinen Kindern für nicht praktikabel. Die sogenannten Lolli-Tests sind, anders als in anderen Bundesländern, in den Kitas in Schleswig-Holstein bisher kein Thema.

AUDIO: Kinderarzt van Heek: "Wir können nicht alle Kinder testen" (5 Min) Kinderarzt van Heek: "Wir können nicht alle Kinder testen" (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.01.2022 | 08:00 Uhr