Corona in SH: Fragen und Antworten zu den Quarantäne-Regeln

In Quarantäne müssen Menschen, für die ein positives Ergebnis eines PCR-Tests , eines zertifizierten Antigen- oder eines Selbsttests vorliegt. Die Quarantänepflicht gilt dann auch ohne Anordnung des Gesundheitsamtes. Ein Selbsttest oder ein zertifizierter Antigen-Schnelltest muss durch einen PCR-Test in einem Testzentrum oder einer Teststation abgeklärt oder bei einer Ärztin oder einem Arzt bestätigt werden - ist dieser negativ, kann die Quarantäne sofort wieder beendet werden. Außerdem muss automatisch in Quarantäne, wer mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt lebt und damit als enge Kontakperson gilt. Ausnahmen: siehe Frage "Für welche Kontaktpersonen gelten Ausnahmen?"

Keine Quarantäne-Pflicht als Kontaktperson besteht für Menschen mit Auffrischimpfung (Boosterimpfung), geimpfte Genesene, Personen mit einer zweimaligen Impfung (ab dem 15. Tag und bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung) und Genesene (ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests). Die Ausnahmen gelten nicht bei typischen Corona-Symptomen. Eine einmalige Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson begründet keine Ausnahme von der Quarantäne-Pflicht für Kontaktpersonen.

Die Quarantäne-Dauer von Kontaktpersonen beginnt ab dem ersten Tag nach dem Datum des letzten Kontaktes mit einer infizierten Person.

Nein, in der Regel nicht. Nur im Einzelfall ordnet das Gesundheitsamt noch eine Quarantäne an. Das Gesundheitsamt erhält Meldungen zu infizierten Personen über die etablierten Meldewege durch Ärzte, Labore und Einrichtungsleitungen.

Die Quarantäne endet sowohl als Infizierte oder Infizierter als auch als Kontaktperson im Regelfall nach zehn Tagen. Ein Anruf oder ein Schreiben vom Gesundheitsamt ist dafür nicht notwendig. Die Quarantäne kann verkürzt werden, dazu siehe die Frage: "Wie kann ich die Quarantäne verkürzen?"

Frühestens am siebten Tag der Quarantäne kann ein zertifizierter Antigen-Schnelltest (diese Tests können in einem Testzentrum oder einer Teststation gemacht werden) oder ein PCR-Test gemacht werden. Ist das Ergebnis negativ, kann die Quarantäne ohne vorherigen Kontakt zum Gesundheitsamt beendet werden. Fragt das Gesundheitsamt nach, ist das negative Testergebnis vorzulegen. Für Infizierte, die im Gesundheitssektor oder in der Pflege arbeiten, gelten Sonderregeln, siehe Frage: "Wie kann die Quarantäne im Gesundheits- und Pflegebereich verkürzt werden?" Sonderregeln für Schüler, Schülerinnen und Kita-Kinder finden Sie in den Antworten zu den Fragen: "Welche Quarantäne-Regeln gelten für Schüler und Schülerinnen?" und "Welche Quarantäne-Regeln gelten für Kita-Kinder?"

Bei infizierten Personen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen, stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten oder in Angeboten der Eingliederungshilfe arbeiten, muss vor der frühestens am siebten Tag vorgenommenen Testung (siehe Frage: "Wie kann ich die Quarantäne verkürzen?") eine 48-stündige Symptomfreiheit bestehen. Ein zertifizierter Antigen-Schnelltest reicht zum Freitesten nur aus, wenn man die Auskunft bekommt, dass die Laborkapazitäten einen PCR-Test nicht zulassen.

In der Regel ja. Nur in Ausnahmefällen dürfen Infizierte oder Kontaktpersonen "in einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise abgesondert werden" (§ 30 Infektionsschutzgesetz).

Bei einem Corona-Fall in der Klasse gelten nicht infizierte Schülerinnen und Schüler der Klasse nicht automatisch als enge Kontaktpersonen. Sie können weiter zur Schule gehen. Im Ausnahmefall kann das Gesundheitsamt aber Quarantäne anordnen. In diesem Fall kann am fünften Tag der Quarantäne ein zertifizierter Antigen-Schnelltest in einem Testzentrum oder einer Teststation gemacht werden. Fällt das Ergebnis negativ aus, kann die Quarantäne beendet werden. Das Freitesten mit einem Antigen-Schnelltest nach fünf Tagen ist auch möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler als enge Kontaktpersonen eines infizierten Elternteils in Quarantäne sind. Infizierte Schülerinnen und Schüler können nach sieben Tagen Quarantäne in die Schule zurückkehren, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt (Antigen-Schnelltest mit Bescheinigung oder PCR-Test in einem Testzentrum).

Bei einem Corona-Fall in der Kita-Gruppe gelten nicht infizierte Kinder der Gruppe nicht automatisch als enge Kontaktpersonen. Sie können weiterhin in die Kita gebracht werden. Im Ausnahmefall kann das Gesundheitsamt aber Quarantäne anordnen. In diesem Fall kann am fünften Tag der Quarantäne ein zertifizierter Antigen-Schnelltest in einem Testzentrum oder einer Teststation gemacht werden. Fällt das Ergebnis negativ aus, kann die Quarantäne beendet werden. Das Freitesten mit einem Antigen-Schnelltest nach fünf Tagen ist auch möglich, wenn die Kinder als enge Kontaktpersonen eines infizierten Elternteils in Quarantäne sind. Infizierte Kinder können nach sieben Tagen Quarantäne in die Kita zurückkehren. Antworten auf Detail-Fragen finden Sie in den Corona-Regeln für Kitas.

Ja, für die Fahrt oder den Gang zum Testzentrum oder zum Arzt darf die Quarantäne kurzzeitig unterbrochen werden. Allerdings muss man sich auf direktem Weg hin- und zurückbegeben und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der ÖPNV darf nicht genutzt werden.

In der Quarantäne gilt: kein enger, körperlicher Kontakt; Abstand von mindestens 1,50 Meter; Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn es unvermeidlich ist, einen Raum mit anderen zu teilen; bei Personen im selben Haushalt, die persönliche Zuwendung oder Pflege brauchen, ist der Kontakt auf das notwendige Maß zu reduzieren; wer als Kontaktperson in Quarantäne ist, soll bei Symptomen einen zertifizierten Antigen-Schnelltest in einem Testzentrum oder einer Teststation machen lassen.

Wer in Quarantäne ist, darf seiner beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen (§ 31 Infektionsschutzgesetz). Ausgenommen sind Personen, die in Quarantäne in Räumen arbeiten können, in denen sie keinen Kontakt zu anderen Personen haben.