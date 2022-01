Diskussion um Testpflicht für Kita-Kinder Stand: 25.01.2022 15:49 Uhr Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in Schleswig-Holstein inzwischen massiv bei Kleinkindern aus. Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der infizierten Kinder bis vier Jahre laut Robert Koch-Institut mehr als verdreifacht. Kita-Mitarbeiter aus Kiel fordern eine Schnelltestpflicht für Kinder.

Die Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigen einen deutlichen Anstieg bei Kindern im Kita-Alter: In der ersten Kalenderwoche waren demnach 387 Kinder bis vier Jahre infiziert, vergangene Woche waren es 1.379. Nach Angaben der AWO Schleswig-Holstein gibt es derzeit keine Kita des Trägers ohne Corona-Fall. Das verursacht Sorgen, Ungewissheit und Frust - zum Beispiel bei Kita-Beschäftigten aus Kiel.

Testpflicht und mehr Aufmerksamkeit

In einem offenen Brief an die Gewerkschaft Ver.di forderten die Beschäftigten, dass auch ein Testregime für die Jüngsten eingeführt wird. Eva Schleifenbaum von ver.di weiß um die Probleme und Forderungen der Erzieherinnen und Erzieher: "Die Beschäftigten hätten gerne eine Testpflicht für die Kita-Kinder, damit sichergestellt ist, dass sie sich bei der Arbeit nicht anstecken und auch die Kinder sich nicht anstecken. Aber das andere ist eben auch: Mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die besonderen Bedingungen, unter denen man in Kitas während Corona arbeitet."

Ein weiterer Punkt, der viele sorgt: Long Covid. Die Leiterin des Gesundheitsamts im Kreis Pinneberg Angelika Roschning, meint zum Beispiel, dass wir noch zu wenig über die Langzeitfolgen bei Kindern wüssten, um Infektionen einfach laufen zu lassen.

Ministerium berät sich mit Trägern

Bisher dürfen Eltern selbst entscheiden, ob sie die drei Tests, die sie wöchentlich bekommen, benutzen oder nicht. Viele Eltern halten die Nasentests bei kleinen Kindern für nicht praktikabel. Die sogenannten Lolli-Tests sind, anders als in anderen Bundesländern, in den Kitas in Schleswig-Holstein bisher kein Thema. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird über die Frage einer Teststrategie derzeit mit den Trägern beraten.

Keine schweren Erkrankungen bei Kleinkindern

Der Kinderarzt Dr. Ralf van Heek bemerkt die steigenden Infektionszahlen bei Kleinkindern auch bei sich in der Praxis in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Im Interview mit NDR Schleswig-Holstein berichtet er, dass es zwar mehr Fälle gibt, aber keine schweren Erkrankungen. Auch seinen Kolleginnen und Kollegen seien keine schweren Fälle bekannt.

Van Heek, Vorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, stimmt das optimistisch - und mahnt zu mehr Gelassenheit. "Was ich wirklich schwierig finde im Moment - die Situation in die Eltern und auch vor allem die Kitas gebracht werden. Das man sagt, ihr müsst die Kinder schützen vor der Infektion. Das klingt immer so, als sei es gefährlich. Und damit wird erstens Angst gemacht und zweitens wird den Kitas eine unmögliche, eine "Mission Impossible" gegeben."

Aus seiner Sicht ist es nicht möglich, Kinder in Kitas vor einer Infektion zu schützen. Van Heek geht davon aus, dass am Ende des Winters jeder, der nicht geimpft ist, infiziert gewesen sein wird. "Das wird die Kinder treffen."

Kinderarzt: Testen verhindert Infektionen nicht

Weil sich Omikron in Kitas so rasch verbreiten kann, sieht der Kinderarzt aus Altenholz die Forderung nach einer Testpflicht kritisch. Aus seiner Sicht muss nicht regelmäßig getestet werden: "Dass die Eltern Gewissheit haben wollen, ob das Kind Corona hat oder schon hatte, das kann ich natürlich verstehen. Aber wenn das alle wollen, dann brechen ja alle Systeme zusammen. Deswegen muss man das auf Einzelfälle beschränken."

Außerdem seien die Tests sehr unangenehm, meint van Heek. Es sei eine Zumutung, wenn Eltern dazu gezwungen werden, obwohl das Kind sich wehrt. "Und Erziehern darf man das gar nicht auftragen, finde ich." Auch Spuck- und Lollitests könnten nicht verhindern, dass sich Kinder infizieren, betont der Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte.

Und was passiert, wenn mein Kind in Quarantäne muss?

Auch die aktuelle Quarantäne-Verordnung für Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein sorgt für viele Unklarheiten, weil es in den Einrichtungen bislang keine umfangreichen Schutzvorkehrungen wie zum Beispiel regelmäßige Tests gibt. Dies hat zur Folge, dass die Gesundheitsämter der Kreise nach eigenem Ermessen eine Ausnahme von der Gruppenquarantäne machen können.

