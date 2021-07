Corona-Modellversuch: Menschen feiern ausgelassen in Discos

"Eine gigantische Party": Disco ohne Maske und Abstand Stand: 25.07.2021 11:54 Uhr Ein bisschen Normalität in drei Diskotheken in Schleswig-Holstein: Geimpfte, Genesene und Getestete durften gestern dort ausgelassen feiern, ohne Abstand und Maske.

300 Menschen, keine Maske und kein Abstand - dieses inzwischen ungewohnte Bild hat es am Sonnabend im "Joy" in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) gegeben. Als eine von drei Diskotheken im Land nimmt die Einrichtung an einem wissenschaftlich begleiteten Modellprojekt teil. Betreiber Joey Clausen spricht von einer "gigantischen Party" - allerdings sei wegen des bürokratischen Aufwandes die Warteschlange am Einlass zeitweise ziemlich lang gewesen.

Testungen nach der Party Pflicht

Im Rahmen des Modellprojekts dürfen die insgesamt drei Diskotheken im Land - weiter das "Bootshaus" in Flensburg und der "Horizon Club" in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) - jeweils drei Partys veranstalten, zu denen nur Geimpfte, Genesene und Getestete zugelassen sind. Letztere müssen sich nach der Party noch weitere vier Mal auf das Coronavirus testen lassen. Die Veranstaltungen am Sonnabend waren in allen drei Discos nach eigenen Angaben ausverkauft.

Keine Maskenpflicht, aber vorgegebene Besucherzahl

Wie für die ersten Partys gestern müssen die Tickets für die kommenden Veranstaltungen auch vorab online gekauft und registriert werden. Es gelten weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht, nicht an der Bar, nicht auf der Tanzfläche. Dennoch gibt es ein paar wichtige Spielregeln: Die Besucherzahl in allen drei Einrichtungen ist vorgegeben - in Flensburg kommen etwa 200 Gäste, in Oldenburg 500 und in Henstedt-Ulzburg 300 Menschen. Unter wissenschaftlicher Beobachtung können die Discos jeweils drei Partys veranstalten, das Projekt ist auf insgesamt vier Wochen ausgelegt.

Bedingung: Geimpft, genesen oder negativ getestet

Videos 3 Min Modellprojekt: Drei Klubs dürfen ab 20. Juli wieder öffnen Die Klubs dürfen je drei Partys veranstalten. Mit voller Auslastung, ohne Masken und Abstände - aber mit hoher Testpflicht. 3 Min

Als geimpft gelten diejenigen, bei denen nach der letzten notwendigen Impfdosis mindestens 14 Tage vergangen sind. Bei genesenen Menschen darf das positive PCR-Ergebnis, das die Corona-Infektion bescheinigt hat, nicht jünger als 28 Tage und nicht älter als sechs Monate sein. Die negativen Testergebnisse bei nicht geimpften und nicht genesenen Gästen dürfen nicht älter als sechs Stunden sein. Sie müssen sich nach der Party vier weitere Male erneut testen lassen.

Wichtige Erkenntnisse für die Zukunft sammeln

Bei dem wissenschaftlichen Modellversuch wollen Forscher herausfinden, wie sich das Infektionsgeschehen verhält, wenn Menschen dicht an dicht gedrängt mit vielen anderen Leuten in geschlossenen Räumen ausgelassen feiern. Denn genau das hat es für Diskotheken und Clubs unmöglich gemacht, zu öffnen - und sie vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes ans Ende der Lockerungsliste geschoben.

Die Lockerungen, die mit der aktualisierten Landesverordnung seit 28. Juni gelten, erlauben es Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen zwar zu öffnen, allerdings ist das an strenge Vorgaben geknüpft - etwa das Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Maske. Außerdem sind maximal 125 Personen erlaubt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.07.2021 | 12:00 Uhr