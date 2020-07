Stand: 30.07.2020 06:48 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Dithmarschen bleibt unter Grenzwert für Risikogebiete

Der Kreis Dithmarschen überschreitet aktuell nicht den Grenzwert für Corona-Risikogebiete. Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) sagte am Abend NDR Schleswig-Holstein, dass am Mittwoch 13 neue Infektionen gemeldet worden seien - zusätzlich zu den 33 aus den vergangenen Tagen. Damit bleibt der Kreis unter der Grenze von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen - sie liegt für Dithmarschen mit 133.000 Einwohnern bei 66,5 Fällen. Insgesamt waren 45 Kontaktpersonen untersucht worden. Mohrdieck sagte, es werde weiter getestet. Von den am Coronavirus Erkrankten sind vier im Krankenhaus, zwei davon auf der Intensivstation.

Corona: Büsum weitet Hygienekonzept aus Schleswig-Holstein Magazin - 29.07.2020 19:30 Uhr Die steigenden Corona-Zahlen im Kreis Dithmarschen könnten sich auch auf den ausgebuchten Urlaubsort Büsum auswirken. Deswegen hat das Seebad schon jetzt sein Hygienekonzept verschärft.







3,52 bei 56 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt

Laut Mohrdieck soll es Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung geben. Das betrifft die Kreisstadt Heide - denn hier leben die meisten Infizierten. Geplant ist laut Mohrdieck eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Wochenmarkt - außerdem soll in den Geschäften die Zahl der Kunden begrenzt werden und Aufsteller sollen aus der Innenstadt verschwinden, damit mehr Platz ist. Zudem solle ab Freitag großflächig getestet werden - vor allem in Wohnquartieren. Weitere Einzelheiten wollen Stadt und Kreis heute vorstellen.

Aktuelle Informationen Corona: Strenge Kontaktbeschränkungen für Heide angekündigt Dithmarschens Landrat Mohrdieck hat strengere Corona-Maßnahmen angekündigt - vor allem für Heide. Hier sollen unter anderem Kontakte wieder stärker beschränkt werden. Auch Veranstaltungen fallen aus. mehr

Sieben Fälle unabhängig von bekanntem Ausbruch

Die Kreisverwaltung hatte nicht ausgeschlossen, dass Dithmarschen den Grenzwert überschreitet. Hintergrund: Die 33 am Dienstag bekannten Corona-Fälle stammen aus zwei Familien, die in Heide leben. Die Behörden gehen davon aus, dass Reiserückkehrer die Infektionskette ausgelöst haben. Im Umfeld dieser Familien wurden mehrere Personen getestet, die zum Teil Symptome hatte. Sechs der neuen Fälle stehen laut Mohrdieck im Zusammenhang mit diesen Familien - sieben sind unabhängig davon. Die Betroffenen kommen laut Kreis aus anderen Teilen des Kreises.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.07.2020 | 19:30 Uhr