Neue Regeln: Pflegeheime müssen Besuche ermöglichen

Bewohner in Pflegeheimen sind durch das Corona-Virus besonders gefährdet. Das Land erließ deshalb im März ein strenges Betretungsverbot. Das allerdings führte dazu, dass Bewohner unter der Einsamkeit litten. Ab dem 15. Juni müssen Alten- und Pflegeheime deshalb ein Besuchskonzept vorlegen und so den Bewohnern Kontakt zu Angehörigen ermöglichen. Das hat Sozialminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag im Sozialausschuss bekannt gegeben.

Kontaktbeschränkungen nicht länger vertretbar

Seit Anfang Mai dürfen Heime Besuche zwar wieder ermöglichen - bis zu zwei Stunden pro Tag. Dazu verpflichtet sind sie bislang aber nicht. Deswegen sind laut Garg nicht in allen Einrichtungen Besuche möglich. Doch je länger die Corona-Pandemie dauert, desto weniger seien die Kontaktbeschränkungen für Pflegeheimbewohner vertretbar, so Garg. Sie seien schließlich Träger von Grundrechten. Deshalb sind Heime ab dem 15. Juni zu Besuchskonzepten verpflichtet und müssen den Bewohnern Kontakt zu Angehörigen ermöglichen.

Neue Infektionen durch Besuche möglich

Mit dem Besuchkonzept müsse man aber auch damit rechnen, dass es wieder Infektionen in Heimen geben wird, so Garg. Man dürfe nicht vergessen, dass wir nach wie vor in einer Pandemie leben.

