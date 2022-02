Füttern vor 86.000 Fans: Nordfriesischer Landwirt erfolgreich auf YouTube Stand: 13.02.2022 06:00 Uhr Wenn Bauer Hansen aus Rodenäs seine Arbeit auf dem Hof beginnt, darf eines nicht fehlen: seine Kamera. Alles was er macht, hält der Landwirt in rund 30-minütigen Videos fest und veröffentlicht sie auf YouTube.

von Jochen Dominicus

Den landwirtschaftlichen Betrieb betreibt Stefan Hansen zusammen mit seiner Frau Annika, 2015 hat er ihn von seinen Eltern geerbt. Angestellte gibt es hier nicht. Der Hof liegt in der nördlichsten Festlandgemeinde Deutschlands, in Rodenäs (Kreis Nordfriesland), direkt an der dänischen Grenze. Trotzdem ist Stefan Hansen auch im Süden, Westen und Osten bekannt. Denn: Seine mittlerweile 86.000 Abonnenten lieben seinen YouTube-Kanal "Sibbershusum".

Erstes Video war gleich Erfolg

Die eher spontane Idee, sich selbst mal bei der Arbeit zu filmen hatte er 2017. Unterstützung bekam er von seiner Frau Annika. Und schon das erste Video war mit 1.000 Abrufen ein Erfolg. Damals zeigte er einfach nur den Hof und seine Schafe, die auf die Wiese getrieben werden mussten. "Ich will Euch einfach mal einen Einblick in das Leben auf einem Bauernhof geben", begrüßt Stefan Hansen seine Zuschauer im ersten Videoblog noch etwas schüchtern.

Von den Zuschauern gab es viel positives Feedback. Die Entscheidung weiterzumachen war somit gefallen. Stefan Hansen zeigt seinen Zuschauern einfach alles auf dem Hof. Er filmt seine robusten Landschweine im Stall, die Fütterung der rund 35 schottischen Hochlandrinder oder seine Werkstatt, in der er Maschinenteile herstellt oder repariert. Und er nimmt die Zuschauer visuell mit auf die Felder in seine Landmaschinen.

Drei Mal pro Woche neue Videos

Über 700 Videos hat er mittlerweile produziert. Mehr als eine Millionen Mal werden die pro Monat angeschaut. Dreimal pro Woche gibt es Neue. Die schneidet er auf seinem Laptop am Küchentisch. Beigebracht hat er sich den Videoschnitt selbst. Besonders beliebt sind Ernte-Videos, die er gerne mit einem lauten "Drööööschnn…!"-Ruf in die Kamera beginnt. Highlights sind aber auch Videoblogs über seine zahlreichen Landmaschinen, wie Mähdrescher, Güllerührer oder Traktor. Gerade erst haben die Hansens einen gebrauchten Trecker gekauft. Das passende Video dazu war ein absoluter Renner und hat mittlerweile mehr als 130.000 Abrufe.

Entscheidung gegen Massentierhaltung

"Wir wollen offen sein und alles zeigen, sagt Stefan Hansen. Dabei will er auch Probleme skizzieren. So haben er und Frau Annika sich gegen Massentierhaltung entschieden. Sie halten robuste Landschweine, schottische Hochlandrinder, Hühner und Ziegen und Pferde. Der persönliche Bezug, so sagen sie, steht an erster Stelle. Genügend Auslauf, frische Luft und eigens produziertes Futter seien auf Hof "Sibbershusum" für eine gute Tierhaltung wichtig. Und weil auch im Stall gefilmt wird, bekommen die Zuschauer hautnah mit, wie die Haltung der Hansens funktioniert.

Zwischen Stefan und Annika und ihren Fans ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Mittlerweile können sie ihr erzeugtes Fleisch direkt an die Zuschauer vermarkten. Wird geschlachtet, ist es ihren Angaben zufolge immer innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Die Kunden kommen aus ganz Deutschland.

Ohne Fans stünde Hof auf der Kippe

"Wir haben immer Lust auf Neues", sagt Hansen. Eine wichtige wirtschaftliche Säule für die Familie ist inzwischen auch der Fanshop. Annika entwirft ständig neue Motive und Logos für Mützen, T-Shirts und Tassen - und sie kümmert sich um den Versand. Die Verkäufe steigen stetig, so die Hansens. Eine wichtige Einnahmequelle sind vor allem die Werbeeinahmen durch die Videos bei YouTube. Mittlerweile liegen sie im vierstelligen Bereich. Ohne dieses Geld Stünde der Hof, so wie er aktuell geführt wird, wohl auf der Kippe, so Stefan Hansen. Denn die aufwändigere naturnahe Tierhaltung koste mehr, mache dafür aber viel mehr Spaß und komme bei den Zuschauern auch viel besser an.

Zwei Träume wollen sich Annika und Stefan in diesem Jahr erfüllen. Zum einen soll die 100.000-Abonnenten-Grenze bei YouTube geknackt werden, zum anderen wollen sie mit ihren Fans ein großes Hoffest feiern - wenn es die Pandemie zulässt.

