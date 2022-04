Wieder Betrugsfälle mit Senioren: Husumerin übergibt Goldbarren Stand: 22.04.2022 10:04 Uhr Eine Rentnerin hat in Husum (Kreis Nordfriesland) einem falschen Polizeibeamten Goldbarren im Wert von 30 000 Euro übergeben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach dem Vorfall.

Die Husumerin bekam laut Polizei am Mittwochmittag einen Anruf. Es meldete sich eine angebliche Polizistin, die von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtete. Die Betrügerin machte der Seniorin weiß, dass auch bei ihr eingebrochen werden solle. Nach langen Gesprächen gab die ältere Dame an, über Goldbarren zu verfügen, die bei ihrer Bank liegen würden. Die Anruferin redete der alten Dame ein, dass die Bank die Goldbarren gegen unechte ausgetauscht habe und sie sie deshalb lieber abholen und prüfen solle.

Wer hat die Übergabe in Husum beobachtet?

Die Husumerin holte also die Goldbarren von der Bank und übergab sie in der Hooger Straße einem angeblichen Experten. Goldbarren im Wert 30.000 Euro sind nun weg. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Übergabe am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr beobachtet? Gesucht wird ein 30 bis 40 Jahre alter Mann, der etwa 1,65 - 1,70 Meter groß ist. Er hatte gebräunte Haut, trug ein helles Basecap, eine beigebraune Jacke und Sportschuhe. Die Nummer der Polizei für Hinweise lautet (04841) 83 00.

Immer wieder ähnliche Fälle

Die Polizei in Husum hatte erst vor zwei Wochen gemeldet, dass es zurzeit häufiger zu ähnlichen Betrugsversuchen komme: Falsche Polizisten rufen ältere Menschen an und fragen gezielt nach Wertsachen und Geld im Haus. Häufig behaupten sie - wie jetzt im Fall der Husumerin -, dass ein Einbruch bevorstehe. Außerdem wird den Senioren eingeredet, dass Banken das Ersparte beiseite schaffen würden und das Geld oder Gold deshalb lieber abgeholt werden solle. Die falschen Polizisten bieten dann an, das Geld in Verwahrung zu nehmen.

Rentner aus Flensburg verliert 100.000 Euro

Einen schweren Betrugsfall gab es erst vor einigen Tagen in Flensburg. Ein Betrüger erbeutete nach Polizeiangaben 100.000 Euro von einem 79 Jahre alten Rentner. Er gewährte einem angeblichen Bankmitarbeiter Zugriff auf sein Online-Konto. Der Betrüger hatte offenbar versprochen, vermeintliche Überweisungen rückgängig zu machen - ein Vorgang, den ein echter Banker allerdings laut Polizei nie machen würde. Der Betrüger hob stattdessen selber 100.000 Euro vom Konto des Rentners ab.

