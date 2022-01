Wie Bürger und Politiker für den Erhalt der Elbfähre kämpfen Stand: 25.01.2022 11:40 Uhr Eine Petition zum Erhalt der Elbfähre Brunsbüttel-Cuxhaven hat das erforderliche Quorum erreicht. Sie wurde nach Angaben des Initiators von 3.976 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben.

Notwendig wären lediglich 2.000 Unterschriften gewesen. Nun muss sich der Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages mit dem Thema beschäftigen. Wann das geschieht, steht noch nicht fest. Initiator Reinhard Groß aus Brunsbüttel sagte NDR Schleswig-Holstein, er glaube nicht, dass das Land seine Haltung zur Elbfähre ändern werde. Ihm gehe es aber vor allem um eine langfristige Lösung und darum, Aufmerksamkeit auf das Thema Elbfähre zu lenken.

Ratsversammlung in Brunsbüttel will Resolution verabschieden

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hatte einen Antrag auf Corona-Hilfenl des Landes für die von einer privaten Fährgesellschaft betriebene Elbfähre abgelehnt. Daraufhin meldete die Elbferry GmbH im November Insolvenz an. Mitte Dezember, nach nur neun Monaten, wurde der Betrieb der Elbfähre eingestellt. Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje will nun mit seinem Kollegen in Cuxhaven, den Landkreisen, der IHK sowie den Ländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen eine neue Rettungsinitiative starten. Außerdem kündigte er an, den neuen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) um Unterstützung zu bitten. Die Brunsbütteler Ratsversammlung will dazu am Donnerstag eine entsprechende Resolution verabschieden.

