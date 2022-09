Weihnachtsfeiern: Viele Firmen und Vereine buchen noch nicht Stand: 26.09.2022 09:48 Uhr Unternehmen und Vereine sind aktuell eher zurückhaltend beim Buchen von Weihnachtsfeiern in Gastro-Betrieben in Schleswig-Holstein, berichtet der Hotel- und Gaststättenverband.

Ente, Grünkohl oder Winterbuffet - noch sind in Schleswig-Holsteins Restaurants Plätze frei für die Weihnachtsfeier. Das sieht man laut Axel Strehl, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), besonders gut an der Buchungslage der begehrten Dezember-Termine. Die seien vor Corona um diese Zeit meist schon ausgebucht gewesen. In diesem Jahr warten - wie schon 2021 - offenbar viele Firmen und Vereine aber noch ab. Grund ist laut Dehoga vor allem die Ungewissheit, ob die Corona-Zahlen im Winter wieder drastisch steigen.

Auch die finanzielle Situation sorgt für Zurückhaltung

Dazu kommt, dass bei vielen Menschen das Geld wegen der hohen Energiekosten nicht mehr so locker sitzen dürfte. Die Gäste würden abwarten, was passiert, und dann eher kurzfristig buchen, meinen zum Beispiel Gastronomen in Lübeck.

Mancherorts sogar mehr Buchungen

Das ist aber nicht überall so: Gasthöfe etwa in den Kreisen Ostholstein und Segeberg melden durchaus, dass mehr Weihnachtsfeiern gebucht werden als noch vor einem Jahr. Einige sprechen sogar von 20 Prozent mehr Buchungen als vor einem Jahr. Teilweise gebe es sogar schon Verabredungen für den Ausfall: Wenn die Weihnachtsfeiern nicht stattfinden könne, soll es ein Grillfest im Sommer geben.

