Vor der Wahl: Hunderte demonstrieren bei Fridays for Future in SH Stand: 06.05.2022 17:07 Uhr An mehreren Orten in Schleswig-Holstein haben heute Hunderte Demonstranten für den Klimaschutz demonstriert. In Kiel gab es die größte Kundgebung - allerdings mit weniger Teilnehmenden als erwartet.

Zwei Tage vor der Landtagswahl sollte es ein Appell an die künftige Landesregierung sein, konsequentere Klimapolitik zu betreiben. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hatte deshalb für den Nachmittag zu Demonstrationen an mehreren Orten in Schleswig-Holstein aufgerufen.

Eine der größeren Aktionen gab es in Kiel. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 800 Menschen an der Demonstration. Die Klimabewegung sprach hingegen von 1.500 Teilnehmenden. Im Vorfeld waren 4.500 Demonstrierende erwartet worden. Start des Protestzugs war auf dem Exerzierplatz im Zentrum der Stadt, von dort ging es zum Landeshaus an der Förde. Die Teilnehmenden hatten eine klare Forderung an die künftige Landesregierung: Klimaneutralität bis 2035. Um das zu erreichen, verlangen sie unter anderem einen schnelleren Ausbau der Windenergie, klimaneutrale Bahnverbindungen und einen Stopp aller direkten und indirekten Subventionen für fossile Energien.

Weitere Aktionen gab es unter anderem in Lübeck, Flensburg, Neumünster, Ahrensburg und Elmshorn.

