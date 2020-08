Stand: 08.08.2020 17:51 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Volle Strände - Großer Ansturm an Küsten in SH

Bei heißen Temperaturen sind viele Menschen schon am Sonnabendvormittag an den Strand gefahren. In der Lübecker Bucht war es voll: Wie die Ampel auf der Internetseite strandticker.de schon am Vormittag zeigte, waren Strände und Strandabschnitte von Niendorf bis Rettin komplett ausgelastet - die Ampeln standen auf rot. In Timmendorfer Strand machten die Strandkorbvermieter ihre Abschnitte mit Absperrband dicht. Nur so konnten die Corona-Abstandsregeln gerade so eingehalten werden. Auch das Ordnungsamt war im Dauereinsatz und kontrollierte, ob alle Corona-Maßnahmen von den Besuchern eingehalten wurden.

Timmendorf: Schlangestehen am Strandabgang Schleswig-Holstein Magazin - 08.08.2020 19:30 Uhr Hoffnungslos überfüllte Strände an den Küsten - so das Bild in Schleswig-Holstein. Und für viele Gäste, die nach langem Warten endlich am Ziel waren, gab es eine böse Überraschung.







Kurdirektionen raten von Anreise ab

Die Bürgermeisterin von Scharbeutz und die Kurdirektion am Timmendorfer Strand rieten von einer Fahrt an die Strände ab. Der Landrat von Ostholstein, Reinhard Sager (CDU), appellierte an alle Strand-Besucher, die noch unterwegs waren, auf die weniger bekannten Strände auszuweichen. Auch am Schönberger Strand im Kreis Plön war der Strand voll. Die Bürgermeisterin von Heidkate forderte Besucher auf, nicht mehr anzureisen. Timmendorfs stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Puschaddel-Freitag bat die Gäste lieber abends zu kommen.

Um den Ansturm etwas zu entzerren, hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bereits am Mittwoch dazu aufgerufen, nicht nur an Nord- und Ostsee zu fahren, sondern auch das Binnenland als Ausflugsziel zu nutzen.

Viele Staus und volle Züge

Wie groß der Ansturm auf die Badeorte war, zeigte auch ein Blick auf die Straßen. Auf der A1 im Bereich Hamburg sowie weiter in Fahrtrichtung Fehmarn stockte der Verkehr auf mehreren Kilometern. Auch auf der A7 in Höhe der Rader Hochbrücke und am Grenzübergang Ellund brauchten Autofahrer Geduld. Zum Teil bis zu 10 Kilometer Stau gab es hier. Die Deutsche Bahn meldete auf der Strecke Hamburg-Puttgarden in einigen Zügen eine hohe Auslastung. Zwei Regionalbahnen konnten am Morgen schon keine Fahrgäste mehr mitnehmen. Auch auf der Strecke zwischen Lübeck und Neustadt mussten Fahrgäste teilweise auf die nachfolgenden Züge warten.

Sommerwetter: Strände in SH am Limit NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.08.2020 15:37 Uhr Schon vormittags waren Scharbeutz und Timmendorfer Strand voll, auch von Niendorf bis Rettin waren alle Abschnitte besetzt. Viele Badegäste reisten trotzdem an.







Seit Donnerstag volle Badestrände

Die Badeorte in SH meldeten schon seit Donnerstag eine hohe Auslastung. Timmendorfer Strand appellierte an Tagesgäste, gar nicht erst zu kommen, die Kapazitätsgrenze sei zu schnell erreicht. Dennoch waren die Parkplätze voll, die Autos standen reihenweise im Halteverbot. Auch auf Fehmarn waren laut Tourismusdirektion die vier konzessionierten Strände schon am Mittag gefüllt. Von der Kurdirektion in Travemünde hieß es, dass aufgrund der breiten Strände noch ausreichend Raum für weitere Besucher vorhanden sei.

An der Nordsee war es vor allem in St. Peter-Ording eng - allerdings nicht wegen voller Strände: Viel mehr seien verstopfte Zufahrten das Problem, teilte die Tourismusdirektion mit. Ab Mittag war die Anreise nicht mehr möglich, Autos wurden abgeschleppt. In Büsum hingegen fiel der Andrang durch Tagestouristen nicht allzu groß aus. Wegen des starken Bettenwechsels durch die endenden Ferien sei es gegen Mittag erwartungsgemäß nicht so voll wie in der vergangenen Woche gewesen. Auch am Strand gab es noch einige freie Strandkörbe.

