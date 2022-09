Versuchte Vergewaltigung: Polizei veröffentlicht Phantombild Stand: 08.09.2022 16:56 Uhr Ein Mann hat versucht, eine 23-Jährige im Kieler Hiroshimapark zu vergewaltigen. Nun wird per Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht.

Nachdem die Polizei ohne Erfolg wegen einer versuchten Vergewaltigung ermittelt hatte, hat sie nun ein Phantombild zu einem Tatverdächtigen veröffentlicht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat bereits in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai. Eine 23-Jährige gab an, gegen 3 Uhr nachts in der Nähe der Bank am Martensdamm von einem Mann angesprochen worden zu sein. Dieser habe sie dann in den Hiroshimapark gedrängt und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.

AUDIO: Öffentliche Fahndung: Polizei sucht Täter nach Sexualdelikt (1 Min) Öffentliche Fahndung: Polizei sucht Täter nach Sexualdelikt (1 Min)

Die Frau konnte sich demnach befreien und weglaufen. Anschließend kümmerte sich ein Passant um die 23-Jährige. Der Täter flüchtete laut Zeugen in Richtung Rathausplatz.

Polizei ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung und Nötigung

Die Kieler Kriminalpolizei ermittelte wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Die Suche nach einem Tatverdächtigen blieb jedoch bislang erfolglos. Deshalb sei nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Das Amtsgericht Kiel habe einen entsprechenden Beschluss erlassen.

Öffentlichkeitsfahndung: Phantombild veröffentlicht

Die Polizei hat nun also ein Phantombild des Mannes veröffentlicht. Das 23-jährige Opfer beschrieb in als 1,75 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und vermutlich südosteuropäischer Herkunft. Er habe dunkle Augen und dunkles Haar gehabt, das an den Seiten rasiert gewesen sein soll. Einen Bart habe er nicht gehabt. Bekleidet war er nach Angaben der Frau mit einer Leder- oder Kunstlederjacke.

Wer in der betreffenden Nacht etwas im Bereich Bergstraße, Lorentzendamm, Martensdamm oder im Hiroshimapark beobachtet hat, das mit der Tat zusammenhängen könnte oder Angaben zum möglichen Täter machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0431/160 3333 bei der Kieler Polizei melden.

