Verkehr in SH: Mehr Unfälle, weniger Tote und Verletzte Stand: 16.03.2022 13:22 Uhr In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Verkehrstoten so niedrig wie noch nie seit Einführung der Statistik. Das geht aus dem am Mittwoch vorgestellten Verkehrssicherheitsbericht 2021 hervor.

Mit 77 Verkehrstoten sank die Zahl laut Statistik erstmals deutlich unter 100. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Rückgang um 28 Prozent, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Danach sei sowohl die Zahl der verunglückten Motorradfahrenden, der Seniorinnen und Senioren und der fahrradfahrenden Kinder nach unten gegangen, so der Leitende Polizeidirektor Ralph Garschke. Auch die Zahl der Verletzten ging leicht um 0,7 Prozent auf 13.774 zurück. Das ist den Angaben zufolge die niedrigste Zahl seit 20 Jahren.

"Natürlich muss immer auch die Corona-Pandemie und der Lockdown im ersten Teil des Jahres beim Blick auf die Zahlen bedacht werden - das ist uns klar", sagte Sütterlin-Waack. Der Rückgang sei jedoch überdurchschnittlich stark. Seit 1997 führt die Polizei eine entsprechende Statistik, nie war die Zahl so gering. Gestiegen ist allerdings die Zahl der Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 81.117 Fälle registriert - ein Plus von 1,6 Prozent.

Lkw-Unfälle nehmen zu

Im Bereich des Güterverkehrs auf der Straße sehen die Zahlen nicht so positiv aus. Weil immer mehr Lkw unterwegs sind, gab es in diesem Bereich mehr Unfälle, die Zahl stieg um fast 15 Prozent auf 25.222. Weil besonders in Städten und Gemeinden die Vorfahrtsregeln oft nicht beachtet werden, nannte die Ministerin das als einen der Schwerpunkte für die künftige Arbeit der Polizei.

Dagegen sank die Zahl der Fahrradunfälle um 8,3 Prozent auf 4.345. Ein Viertel davon (25,2 Prozent) waren Pedelec-Unfälle. Die Zahl der Pedelec-Unfälle nahm gegenüber 2020 um 11,1 Prozent auf 1.095 zu. 832 Menschen wurden leicht (plus 7,5 Prozent) und 193 schwer verletzt (plus 10,9 Prozent). "Besorgniserregend ist in diesem Bereich, dass an 40 Prozent der Pedelec-Unfälle Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre beteiligt waren", sagte Garschke. Fünf Menschen starben nach Fahrrad- und Pedelec-Unfällen, darunter drei Fahrradfahrer über 80 Jahre und ein Pedelec-Fahrer.

Gewerkschaft der Polizei: "77 Getötete sind jedoch immer noch zu viele"

Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei folgt Schleswig-Holstein bei der Verkehrsunfallstatistik einem bundesweiten Trend. "77 Getötete sind jedoch immer noch zu viele, betrachtet man dabei nur, wie groß das Leid ist, welches bei Angehörigen und Freunden, aber auch auf Seiten von Helferinnen und Helfern und eingesetzten Kolleginnen und Kollegen durch solch tragische Ereignisse hervorgerufen wird", sagte der Landesvorsitzende Torsten Jäger. Ziel müsse weiter ein Straßenverkehr ohne Verletzte und Getötete sein.

