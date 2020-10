Toter auf Spielplatz: Gemeinde Grönwohld unter Schock Stand: 23.10.2020 11:43 Uhr Nach dem Fund einer Leiche auf einem Spielplatz in Grönwohld (Kreis Stormarn) steht das Dorf unter Schock. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 22-Jährigen aus der Gemeinde. Die Polizei sucht die Tatwaffe.

Die Menschen seien "aufgewühlt und erschüttert", sagte Grönwohlds Bürgermeister Ralf Breisacher NDR Schleswig-Holstein. Gestern Mittag hatte ein Anwohner die Leiche auf einem Kinderspielplatz gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der junge Mann getötet wurde. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. "Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin gebracht und wird noch im Verlauf des heutigen Tages obduziert werden", sagte Ulla Hingst von der Staatsanwaltschaft Kiel.

Großaufgebot der Polizei in Grönwohld

Die Mordkommission ermittelt jetzt. Beamte suchten am Vormittag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach der möglichen Tatwaffe. Der 22-Jährige war nach Aussage der Polizei vermutlich schon länger tot. Man gehe davon aus, dass er am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr getötet wurde, hieß es. Gefunden wurde der Tote am späten Donnerstagnachmittag. Die Polizei sucht Zeugen, die in Grönwohld etwas Verdächtiges beobachtet haben.

AUDIO: Toter in Grönwohld: War es ein Verbrechen? (1 Min)

