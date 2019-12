Stand: 21.12.2019 06:00 Uhr - NDR Info

Tierschützer: Keine Tiere als Weihnachtsgeschenk!

Weihnachten steht kurz bevor - viele Kinder freuen sich auf ihre Geschenke. Unterm Tannenbaum sitzen auch immer wieder Hunde oder Katzen, die später ausgesetzt werden, weil das Kind das Interesse verliert oder die Familie die Pflege für zu aufwendig hält.

Zehntausende Haustiere leben in Schleswig Holstein auf der Straße. Mit Glück landen sie im Tierheim. Das Problem: Viele dieser Heime platzen aus allen Nähten und müssen zusehen, wie sie ihr Fortbestehen sichern. So droht dem Tierheim in Lübeck die Insolvenz. Leiterin Elena Cujic hofft sehr, dass sie ihren Schützlingen auch weiterhin eine Zuflucht auf Zeit geben kann.

Mit Geschenkschleife um den Hals

Mini-Husky Lilli ist vor zwei Monaten dazugekommen. "Die wurde in Lübeck gefunden, mit Geschenkschleife um den Hals. Da kann man raten: War es ein vorweihnachtliches Geschenk und dann doch nicht mehr gewollt? Sollte es ein Geschenk werden und das Tier ist abgehauen? Was wir sagen können, ist, dass wir die Hündin die erste Nacht hier drin hatten - und sie alles kaputt gemacht hat."

Lübecker Tierheim in Not Schleswig-Holstein Magazin - 09.12.2019 19:30 Uhr Das Lübecker Tierheim kämpft ums Überleben. Dem Verein droht die Insolvenz, weil viele Tiere länger bleiben, als die Stadt zahlt. Ein weiteres Problem ist das "Animal Hoarding".







4,32 bei 25 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lieber ein Besuch im Tierheim

Tiere als Weihnachtsgeschenk, die ausgesetzt werden und für volle Tierheime sorgen - Jana Hoger von der Tierschutzorganisation Peta kennt das Problem. Ihrer Meinung nach gehören Tiere nicht unter den Weihnachtsbaum. Wenn Eltern ihre Kinder an die Themen Haustiere und das Übernehmen von Verantwortung heranführen wollen, gebe es andere Möglichkeiten. "Wir bitten alle Menschen, die sich genug Gedanken gemacht haben darüber, ein Tierheim zu besuchen und dort einen tierischen Mitbewohner zu adoptieren", sagt Hoger. Es gebe tolle Patenschaften, die viele Tierheime anbieten. "Oder man versucht, dort einen tierischen Mitbewohner kennenzulernen, den man in Ruhe aufnehmen kann."

Ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten seien auch exotische Tiere, zum Beispiel Reptilien, Schildkröten oder auch giftige Tiere wie bestimmte Schlangenarten, erklärt Hoger. "Oftmals werden Schildkröten oder auch Schlangen ausgesetzt. Das stellt eine Bedrohung für die Bewohner und für das Tier dar."

Teure medizinische Versorgung

Viele Fundtiere sind abgemagert und müssen wochenlang aufgepäppelt werden. Tierheim-Leiterin Cujic arbeitet 80 Stunden die Woche - trotzdem steht das Lübecker Tierheim vor dem Aus. "Wir haben noch ein Jahr Zeit, dann sind wir insolvent. Wir sind an den Reserven. Das mussten wir sehr lange nie. Jetzt müssen wir die Reserven aufbrauchen."

15 Euro pro Tag zahlt die Stadt für jeden Fundhund, 8 Euro für jede Katze - 28 Tage lang. Das reicht nicht, weil viele Tiere länger bleiben müssen. Auch die medizinische Versorgung ist teuer. Viele der ausgesetzten Tiere sind krank. Jedes Jahr gibt der Verein 150.000 Euro für den Arzt aus - ein Fünftel des Budgets.

Rücklagen fast aufgebraucht

Große Erbschaften haben das Tierheim immer wieder gerettet. Doch solche Spenden sind weniger geworden. Auch deshalb seien die Rücklagen fast aufgebraucht, erklärt die Vorsitzende des Tierheims Susanne Tolkmitt: "Es braucht nur einmal eine größere Ausgabe anstehen - dann sind wir pleite. Und wie soll’s weitergehen?"

Noch kann sich Cujic gut um ihre Tiere kümmern. Die Angst vor der Insolvenz müssen sie und ihre sechs Kollegen aber mit ins kommende Jahr nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 21.12.2019 | 09:38 Uhr