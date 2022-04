Tierheime in Schleswig-Holstein teils ausgelastet Stand: 12.04.2022 16:11 Uhr Einige Tierheime in Schleswig-Holstein haben nicht mehr ausreichend Kapazitäten, um noch weitere Tiere aufzunehmen. Dazu beigetragen hat auch die Corona-Pandemie. In Lübeck ist die Situation am Limit.

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen einsam gemacht. Manche haben sich deshalb ein Haustier zugelegt. Doch nicht alle kommen mit dem Aufwand klar, den die Tiere im Alltag verursachen. Auch merkt der eine oder andere vielleicht, dass der Vierbeiner nun doch nicht ins Lebensmodell passt. Leider werden immer noch zu viele Tiere in solchen Fällen einfach ausgesetzt. Tierheime nehmen die Tiere dann auf und bieten ihnen für kurze Zeit ein neues Zuhause. Doch auch die Tierheime kommen teilweise an ihre Grenzen.

Tierschutz Lübeck am Limit

Vor allem beim Tierschutz Lübeck sind die Kapazitäten vollständig ausgeschöpft. Das betrifft in letzter Zeit vor allem die Hunde. Da habe man bis zu zehn Abgabemeldungen pro Tag bei gleichzeitig schon prall gefüllten Wartelisten, so die Leitung Elena Iva Čujić. Auf die rhetorische Frage, ob man die Tiere denn in den Keller sperren solle, höre sie hin und wieder auch ein "Ja" am anderen Ende der Telefonleitung. Dabei sind sechs neue Zwinger vor allem für Flüchtlingshunde in Planung.

Besonderes Aufsehen erregte kürzlich der Fall eines in der Nacht zum 1. April ausgesetzten Welpen in sehr schlechtem Zustand. Nach wie vor ist der Fall ungeklärt. Bereits 2020 gründete Čujić die Anti Puppy Milling Mafia, eine Initiative gegen den illegalen Welpenhandel.

Lage in Schleswig und Kiel stabil

In Schleswig sei die Lage derzeit recht entspannt, so die Vorsitzende des Tierschutzvereins Schleswig, Yvonne Wiegers von Wegner. Auch die Situation mit den Geflüchteten aus der Ukraine habe man gut gemeistert. Wenn Tiere nicht mit in die Unterkunft genommen werden dürften, dann würden sie außerhalb in Hütten untergebracht. Außerdem seien die aus der Ukraine mitgebrachten Haustiere in einem Top-Zustand, beispielsweise was die Impfungen betrifft.

Auch in Kiel sei die Lage im Tierheim Uhlenkrog stabil, so die Büroleitung Maike Mensing. Die anstehende Ferienzeit, in der verstärkt Tiere ausgesetzt werden, bereite ihr keine Sorgen. Allerdings sei die Zahl der ausgesetzten Kaninchen kürzlich merklich angestiegen.

