Corona in SH: Sylt wird doch keine eigene Tourismus-Modellregion

Sylt wird doch keine eigene Tourismus-Modellregion Stand: 15.04.2021 15:25 Uhr Eine "insulare Abstimmungsrunde" hat ergeben, dass die Insel Sylt kein eigenes Modellprojekt wird. Eine Teilnahme an der Modellregion Nordfriesland bleibt aber möglich.

Unter anderem die Sylter Bürgermeister, die Tourismuschefs und die Vereinigung Sylter Unternehmer haben entschieden, dass das Konzept der Modellregion Sylt nicht umsetzbar ist. Als Grund nannte die Runde, dass das Land Schleswig-Holstein nicht die entsprechende Rechtsgrundlage für ausgeweitete Tests und Anreisekontrollen der Urlauber geschaffen habe.

Buchholz: Gesetzesänderungen waren nie geplant

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) wies diesen Vorwurf umgehend zurück. "Es war nie die Rede davon, dass wir für die Modellprojekte noch ergänzende Gesetzesänderungen irgendwo vorlegen können", sagte Buchholz. Also werde sich die Gemeinde Sylt entweder an die Bedingungen des Kreises Nordfriesland anschließen müssen oder gar nicht an dem Modellprojekt teilnehmen. Diese Entscheidung müsse vor Ort getroffen werden, so Buchholz weiter. Noch heute soll in den Sylter Gemeindevertretungen entschieden werden, ob Sylt Teil der Modellregion des Kreises Nordfriesland wird.

