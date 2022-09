Stutthof-Prozess: "Wir hatten Angst vor dieser Frau" Stand: 06.09.2022 16:22 Uhr Im Verfahren gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. hat am Dienstag der letzte Zeuge der Nebenklage vor dem Landgericht Itzehoe ausgesagt. Seine Angaben waren jedoch widersprüchlich.

Der KZ-Überlebende Chaim Golani ist am Dienstagvormittag mit Hilfe eines Dolmetschers per Videoschalte aus Israel befragt worden. Der 92-Jährige sagte zunächst, die Angeklagte habe "alles mit angesehen, sie hat uns verflucht und erniedrigt". Weiterhin gab er an, Irmgard F. habe den Kommandanten morgens und abends im Lager begleitet. Sie habe häufig SS-Uniform und Stiefel getragen. "Wir hatten Angst vor dieser Frau", so Golani.

Zeuge will Angeklagte nie selbst gesehen haben

Später sagte der Zeuge jedoch, dass er die Angeklagte nie selbst gesehen habe. "Ich persönlich kannte sie nicht, ich weiß nichts über sie. Ich habe sie nie gesprochen oder direkt gesehen", antwortete er auf Nachfrage des Richters.

Die heute 97 Jahre alte Irmgard F. soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des Konzentrationslagers Stutthof gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen geleistet zu haben.

Letzter Zeuge der Nebenklage

Der 92-Jährige war nach Angaben einer Gerichtssprecherin der letzte Zeuge, der als Nebenkläger aussagte. Nach Angaben seines Anwalts wurde er in Vilnius im heutigen Litauen geboren und im August 1944 in das KZ Stutthof bei Danzig verschleppt. Dort sei er als Sklavenarbeiter im "Arbeitskommando Krematorium" eingesetzt worden. Im April 1945 wurde Chaim Golani dem Anwalt zufolge befreit.

Der nächste Verhandlungstag ist für kommenden Dienstag angesetzt, dann soll erneut ein historischer Sachverständiger vernommen werden.

