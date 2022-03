Streit um drei Windkraftanlagen spaltet die Gemeinde Quarnbek Stand: 12.03.2022 06:00 Uhr Drei Windkraftanlagen stehen schon seit Jahren in der Gemeinde Quarnbek. Nun sollen drei weitere dazu kommen. Die Pläne sorgen seit Monaten für Streit und Diskussion in der Region. Am Sonntag sind die Menschen in der Gemeinde nun zu einem Bürgerentscheid aufgerufen.

von Carolin Rabe

Blauer Himmel, Sonnenschein, die Vögel zwitschern, Krokusse blühen in den Vorgärten, Menschen gehen mit ihren Hunden spazieren oder sind mit dem Fahrrad unterwegs. 1.800 Menschen leben in der Gemeinde Quarnbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde, verteilt auf acht Ortsteile. Auf den ersten Blick ist es friedlich und idyllisch. Doch es brodelt in der Gemeinde. Der Streit um den Bau eines zweiten Windparks erhitzt die Gemüter und spaltet die Gemeinde.

Inzwischen ist der Umgang geprägt von gegenseitigen Vorwürfen und Misstrauen - die Fronten sind verhärtet. Eine Bürgerinitiative hat sich gebildet. Sie sind nicht einverstanden mit dem Handeln der Gemeinde. Die Grünen haben die Mehrheit in der Gemeindevertretung und stellen den Bürgermeister. Windkraft wollen sie hier eigentlich alle - und trotzdem kommt es nun zu einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Windparks.

Elfseitiges Dokument entfacht Streit

Der ehrenamtliche Bürgermeister Klaus Langer von den Grünen sitzt in seinem Garten im Ortsteil Flemhude. Seit 14 Jahren ist er im Amt. Vor sich auf dem Holztisch hat er ein elfseitiges Dokument. Es ist die "städtebauliche Vereinbarung bezüglich der Planung, der Errichtung und des Betriebs des Windparks 'Quarnbek Erweiterung'".

Geschlossen wurde die Vereinbarung im Juni vergangenen Jahres zwischen der Gemeinde, vertreten durch den Bürgermeister, und dem Windenergieunternehmen Denker & Wulf. Darin geregelt sind unter anderem Vereinbarungen über die Gestaltung und die Erschließung des Windparks. Und genau dieser städtebauliche Vertrag hat einen Streit entfacht.

Bürgerinitiative fordert Bauleitplanung

Im benachbarten Ortsteil der Gemeinde, in Quarnbek, trifft sich die Bürgerinitative "Quarnbeker Wind eV". Von ihrem Treffpunkt auf einem Grundstück aus können sie auf die Ackerfläche gucken, auf der die drei neuen Windkraftanlagen gebaut werden sollen. "Wir fühlen uns überrumpelt", sagen sie. Der Vertrag der Gemeinde sei über ihre Köpfe hinweg abgeschlossen worden.

"Wir sind nicht gegen Windkraft, aber wir wollen ein Mitspracherecht und Rechtssicherheit", erklärt Jörg Kruse von der Bürgerinitiative. Sie fordern eine Bauleitplanung. Von dieser versprechen sie sich Bürgerbeteiligung und Einsichtnahme in die Planung. Und dass sie gegebenenfalls Einwände formulieren können. Daher haben sie einen Bürgerentscheid in die Wege geleitet.

Die Gemeinde braucht Geld

Der Bürgermeister verweist auf die rechtskräftige Regionalplanung der Landesregierung. Darin ist die Fläche als Vorranggebiet für einen Windpark ausgewiesen worden. Er scheue keine Bauleitplanung, sagt Klaus Langer, betont aber auch, dass diese Zeit und Geld koste. Er taxiert die Summe auf 100.000 Euro. Und er fürchtet, dass sich das Projekt um ein Jahr oder gar länger verzögern könnte und damit auch Einnahmen auf sich warten lassen. Dabei brauche die Gemeinde dringend Geld.

"Wir haben die Auflage vom Kreis, einen ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen, sonst bekommen wir keine Kredite", argumentiert der Bürgermeister. Auf die Gemeindekasse kommen hohe Kosten zu. Ein größeres Feuerwehrgerätehaus muss gebaut werden, Kosten: vier Millionen Euro. Die Oberflächen für die Regenwasserentsorgung müssen saniert werden. Dafür werden zehn Millionen Euro in den kommenden 20 Jahren fällig. Für die Erweiterung und Renovierung der Kita sind 460.000 Euro veranschlagt.

Der neue Windpark würde nach Angaben des Bürgermeisters 60.000 Euro Gewerbesteuer im Jahr bringen. Hinzu kämen 0,2 Cent pro Kilowattstunde elektrischer Leistung. Der Bürgermeister rechnet hier mit Einnahmen von 50.000 Euro im Jahr. Die Bürgerinitiative hält diese Zahlen für Spekulation.

Polizei erscheint auf Gemeindevertreter-Sitzung

In den vergangenen Monaten hat sich ein Kampf um jede Stimme für den Bürgerentscheid entwickelt. Die Bürgerinitiative hat auf dem Areal des bestehenden Windparks gezeltet, eine Aktion pro Windenergie. Es gab aber auch weniger friedliche Ereignisse. Es blieb dabei nicht bei Beschimpfungen. Eine Sitzung der Gemeindevertretung gipfelte in einem Polizeieinsatz.

Ein Mann aus der Nachbargemeinde wurde abgeführt. Er wollte einen Vortrag halten, das könne er aber nur mit der Genehmigung des Hausherren, "nämlich mit meiner Genehmigung", erklärt Bürgermeister Langer. Er habe darauf hingewiesen, der Mann sei kein Bürger von Quarnbek. Nach Schilderungen des Bürgermeisters hat sich der Mann von seinem Vorhalten nicht abhalten lassen. Der einzige Weg sei daher gewesen, die Polizei einzuschalten.

Einem Redner wird das Mikrofon abgeschaltet

Abgeschaltet hingegen wurde das Mikrofon eines Redners bei einer anderen Versammlung. Er habe eine Powerpoint-Präsentation geplant, so Langer. Mit den Parteien der Gemeindevertretung, also den Grünen, der Wählergemeinschaft WIR und der CDU, sei lediglich abgesprochen gewesen, eine zweiseitige Stellungnahme zu verlesen, sagt der Bürgermeister. Er habe jedoch gestattet, den Powerpoint-Vortrag verlesen zu lassen, doch dann sei trotz mehrmaligem Hinweis die vereinbarte Redezeit überschritten worden. "Da blieb mit nichts anderes, als das Mikrofon abzuschalten", sagt Bürgermeister Langer.

Auch Plakate wurden zum Streitpunkt, um die Höhe der Windräder allein geht es schon lange nicht mehr. Die Bürgerinitiative kritisiert, die Bürger*innen seien nicht ausreichend informiert worden. Der Bürgermeister verweist auf ein Dutzend Informationsveranstaltungen, zu denen aber nur Wenige erschienen seien.

Geht es um mehr als um Windkraft?

Der Betreiber des Windparks, die Firma Denker & Wulf aus Sehestedt, plant, die Menschen aus Quarnbek und die umliegenden Gemeinden finanziell am Windpark zu beteiligen. Und wundert sich, dass das Projekt derartige Wellen schlägt. Torsten Levsen, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, sagt, er habe das Gefühl, dass es der Bürgerinitiative im Wesentlichen darum gehe, dass die Windkraftanlagen nicht in die Nähe ihrer Häuser kämen.

"Und da wird das Dorf so ein bisschen in Gefangenschaft genommen, um die eigenen Interessen dann über die Politik hier auszutragen", ergänzt Levsen. Und der Bürgermeister der Gemeinde hat noch eine ganz andere Vermutung, die er ohne Umschweife äußert: Im nächsten Jahr seien Bürgermeister- und Gemeindevertreterwahlen - und es positionierten sich schon Kräfte, "dir mir quasi in die Seite treten wollen".

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 11.03.2022 | 19:30 Uhr