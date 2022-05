Stellenausschreibung von der Hallig: Hooge sucht einen Kümmerer Stand: 19.05.2022 05:00 Uhr Auf der Hallig Hooge (Kreis Nordfriesland) wohnen nur etwa 100 Menschen. Um ihren Zusammenhalt wieder zu stärken und ein Pflegekonzept auf der Marschinsel zu etablieren, wird jetzt ein Halligkümmerer gesucht.

Es ist eine außergewöhnliche Stellenausschreibung von einer außergewöhnlichen Insel. Schon vor zwei Jahren gab es die Idee, einen Halligkümmerer zu suchen. Dann kam Corona, doch inzwischen läuft die Stellenausschreibung. Die Überschrift: "Eine Person, die generationsübergreifend nachhaltige Impulse setzen kann."

Katja Just ist Bürgermeisterin von Hooge. Sie hat festgestellt, dass der Zusammenhalt auf der Insel nicht mehr so groß ist wie früher: "Auch auf der Hallig ist ein gesellschaftlicher Wandel festzustellen. Es gibt nicht mehr die Großfamilien. Und dann merken wir wirklich, dass junge Leute fehlen. Dass aktive Leute fehlen."

Pflegekonzepte für die Insel fehlen bisher

Ziel ist es deshalb, junge Familien auf die Hallig zu holen und gleichzeitig die älteren Bewohner hier zu behalten. Erst neulich musste wieder ein Bewohner auf das Festland ziehen, sagt die Bürgermeisterin. Ohne Familienangehörige sei es noch unmöglich, pflegebedürftig zu werden und auf Hooge zu bleiben. Hartwig Binge würde auch gern bis zu seinem Tod auf der Hallig bleiben: "Aber wenn das nicht geht und man ständig mit Hubschrauber oder Schiff-Krankenwagen weg müsste, dann gehe ich lieber ans Festland, ins Pflegeheim und komm wieder hier rüber, wenn ich verstorben bin."

Ein Job mit besonderen Anforderungen

Jeder der 100 Inselbewohner hat andere Erwartungen an den neuen Halligkümmerer. Es sollte jemand sein, der oder die alle Bewohner kennt, für das Miteinander ist und mit der Gemeinschaft lebt. Hinzu kommen die krassen Gegensätze: Im Sommer die Touristenmassen und im Winter die Einsamkeit.

Damit muss man erst einmal umgehen können, weiß auch Bürgermeisterin Just. In ihren 22 Jahren auf der Hallig sah sie oft Menschen begeistert kommen und ganz schnell wieder gehen. "Festlandansprüche" - wie sie auf Hooge sagen - seien hier fehl am Platz.

"Das Halligleben ist nichts für Warmduscher"

Der neue Halligkümmerer muss eine der wenig verfügbaren Wohnungen nehmen, sagt Just. "Was unser Halligkümmerer auf jeden Fall nicht sein darf? Ich sage jetzt mal ein Warmduscher. Er muss Wind aushalten können. Sprich, wenn er hier einmal Sturm erlebt, wenn er hier einmal Land-unter erlebt, heftige Diskussion erlebt, dann darf er nicht gleich umfallen."

Ein Organisationstalent wird gesucht. Jemand, der zuhört, schnacken kann, mit anpackt und was aushält. Noch bis Ende Mai läuft die Bewerbungsfrist für den Job des Halligkümmerers auf Hooge.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.05.2022 | 19:30 Uhr