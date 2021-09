Starkregen sorgt für Einsätze im südlichen Schleswig-Holstein Stand: 10.09.2021 11:51 Uhr Ein Starkregen-Gebiet mit Gewitter ist über Schleswig-Holstein gezogen. Die Feuerwehren mussten bis zum Mittag zu mehr als 80 Einsätzen ausrücken - vor allem in Südholstein.

Am meisten Regen ist nach Angaben der Rettungsleitstellen in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Reinbek (Kreis Stormarn) heruntergekommen. Dort sind Einsatzkräfte immer noch vor Ort, um Keller leer zu pumpen. Verstopfte Gullys haben außerdem Straßen überfluten lassen. In Hammoor (Kreis Stormarn) ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Dort haben Steckdosen gequalmt, verletzt wurde aber niemand. Momentan sind dort noch einige Häuser in der Straße "Im Winkel" ohne Strom.

Wasser in Supermarkt eingedrungen

Bei einem Supermarkt in Henstedt-Ulzburg drang Wasser ein. Deswegen sind laut Polizei zwei Deckenplatten im Kassenbereich heruntergebrochen. Der Markt ist vorerst gesperrt.

Am Nachmittag noch mehr Regen

Für den Nachmittag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erneut ein Regengebiet im Anmarsch. Es wird in etwa den gleichen Weg nehmen: über Hamburg und Südholstein in Richtung Lübeck. Die Regenfälle werden aber vermutlich nicht so heftig ausfallen wie am Vormittag.

