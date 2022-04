Seenotretter ziehen erschöpftes Reh aus der Nordsee Stand: 27.04.2022 16:46 Uhr Gutes Ende für ein erschöpftes Reh vor Büsum im Kreis Dithmarschen: Seenotretter konnten das erschöpfte Tier unverletzt aus der Nordsee ziehen und es der Feuerwehr übergeben.

Spaziergänger hatten am Vormittag zwei junge Rehe im Wasser zwischen dem Hauptstrand und der Westmole entdeckt. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Nach Auskunft der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) schafften es die beiden Tiere zunächst ohne fremde Hilfe wieder an Land zurück. Kurze Zeit später wurden die Seenotretter aber erneut informiert - dieses Mal vom Schleusenwärter. Eines der Rehe war nun wieder im Wasser.

Das Reh trieb in Richtung Fahrwasser vor der Hafeneinfahrt in Büsum. Laut DGzRS gelang es den Helfern, das immer schwächer werdende Tier an Bord ihres Bootes zu ziehen. Wieder an Land wurde es an die Freiwillige Feuerwehr übergeben.

Rehe in der Nordsee: Keine Seltenheit

Mit dabei war dann auch der stellvertretende Wehrführer von Büsum, Gerald Warner. "Dem Reh geht es richtig gut wieder. Das haben wir wieder aussetzen können und es ist auch gleich losgelaufen." Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein erläuterte der Feuerwehrmann, dass in den vergangenen Jahren bestimmt schon fünf Rehe gerettet werden mussten. "Wir hatten schon Rehe im Hafen, die reingesprungen sind, wir hatten Rehe auf der Nordseeseite gehabt, die in Notlage geraten sind - das passiert hier öfter mal."

AUDIO: Reh-Rettung vor Büsum: Ein Feuerwehrmann erzählt (3 Min) Reh-Rettung vor Büsum: Ein Feuerwehrmann erzählt (3 Min)

Rehe sind gute Schwimmer

Vor allem morgens in der Dämmerung - wenn alles ganz still und friedlich ist - zieht es die Rehe gerne mal ins Watt. Manchmal werden sie dort auch von Touristen hineingetrieben, berichtet Gerald Warner. "Dann laufen sie durch das Watt Richtung Schleuse und kommen nicht weiter." Im Wasser können sie sich durchaus eine Zeitlang gut halten. "Rehe sind ja gute Schwimmer." Doch irgendwann lassen die Kräfte nach - vor allem, wenn das Wasser so kalt ist.

Hilfe holen in Notsituation

Auch wenn Rehe zerbrechlich aussehen, packen die Helfer beherzt zu, sagt Warner. "Wir sind natürlich trotzdem vorsichtig, aber wir wissen, wo wir anfassen können." Wenn jemand auf ein Reh in einer ähnlichen Notsituation treffe, sei es immer besser, den Notruf zu wählen und Hilfe zu organisieren. "Und nicht hinterherlaufen. Dann werden die Rehe immer panischer." Seenotretter und Kräfte der Feuerwehr sind da wesentlich geübter.

Weitere Informationen Feuerwehr rettet eingeklemmtes Reh Es steckte im Zaun eines Handwerksbetriebs in Hamburg-Heimfeld fest. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Der Tag in Schleswig-Holstein | 27.04.2022 | 16:45 Uhr