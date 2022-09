Schweinelaster bei Bad Bramstedt umgekippt Stand: 02.09.2022 12:09 Uhr Im Kreis Segeberg ist am Morgen ein Viehtransporter mit 160 Schweinen umgekippt. Der Lkw war laut Polizei in einem Kreisverkehr zwischen Bad Bramstedt und Wiemersdorf von der Straße abgekommen.

Einige Schweine liefen zunächst über die Fahrbahn. Mit Leitern errichteten die Helferinnen und Helfer einen Behelfszaun. Hier wurden die Tiere eingefangen und dann in einen leeren Transporter verladen. Es sind laut Feuerwehr allerdings auch 40 Schweine verendet, die zum Teil noch geborgen werden müssen. Der Bereich an der Zufahrt zur Bundesstraße 206 ist deshalb noch voll gesperrt. Wie lange die Sperrung noch dauern wird, konnte die Polizei nicht sagen.

Fotos gemacht - Kritik eines Ersthelfers

Einer der Ersthelfer, Benjamin Müggemann, übte Kritik am Verhalten anderer Autofahrender. "Viele Leute haben Fotos von den Schweinen gemacht, die hier herumliefen - anstatt mal zu gucken, wie es dem Fahrer geht." Das sei erst später geschehen, so Müggemann, der nach eigenen Angaben selbst Feuerwehrmann ist. Der Fahrer wurde dann aus dem Fahrzeug herausgezogen. Nach Angaben der Feuerwehr kam er mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

