Schleswig-Holsteiner produzieren 593 Kilogramm Müll pro Jahr Stand: 28.02.2022 05:00 Uhr 593 Kilogramm - so viel wirft jeder Schleswig-Holsteiner im Schnitt pro Jahr in den Müll. Rund zehn Prozent mehr als noch 2010. In der Corona-Pandemie hat sich dieser Trend zusätzlich verstärkt.

von Hauke Bülow

Die Mülltonnen in Schleswig-Holstein werden immer voller. Das zeigen Zahlen des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Vor allem beim Biomüll beobachten die Entsorger seit Jahren eine stetige Zunahme. "Über die Gründe dafür können wir eigentlich nur spekulieren", erklärt Martin Schmidt, Sprecher des LLUR. Eine Erkärung sieht er darin, dass inzwischen alle Kreise und kreisfreien Städte im Land die Biotonne zur "Pflichttonne" gemacht hätten. Auch eine bewusstere Trennung von Rest- und Biomüll könnte die Mengen in die Höhe getrieben haben. Im Jahr 2020 sind so pro Kopf rund 123 Kilogramm Bioabfall zusammengekommen.

Pandemie sorgt für viel Verpackungsmüll

Im Jahr 2020 ist auch der Anteil der sogenannten Leichtverpackungen im Müll angestiegen. Dazu gehören zum Beispiel Verpackungen für Lebensmittel oder Dosen. Das dürfte mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammenhängen, erklärt das LLUR. Es wurde mehr Essen zum Mitnehmen bestellt oder vom Lieferservice gebracht. Viele Menschen hätten außerdem ihre Einkäufe online erledigt. Auch dadurch seien die Verpackungsabfälle mehr geworden, so Martin Schmidt. Der Pappe-Anteil in der Altpapiertonne ist durch die Online-Bestellungen ebenfalls größer geworden. In der Statistik ist das allerdings kaum zu sehen. Denn gleichzeitig landen inzwischen weniger Zeitungen und Zeitschriften in den Tonnen, was das LLUR mit rückläufigen Verkaufszahlen im Printbereich erklärt.

Fast 58 Prozent des Mülls werden verwertet

Deutlich mehr als die Hälfte des gesamten Abfalls in Schleswig-Holstein wird inzwischen stofflich verwertet. Aus dem Müll wird also noch etwas gemacht, so Martin Schmidt. Altpapier, Pappe und Glas zum Beispiel werden recycelt, Biomüll kompostiert. Auch Sperrmüll werde zum Teil noch stofflich verwertet. Die Entsorgungsbetriebe würden sich auch den steigenden Zahlen anpassen, so Martin Schmidt. Ein größeres Problem mit den zunehmenden Müllmengen sieht das Landesamt deshalb mittelfristig nicht.

Schleswig-Holstein unter bundesweitem Schnitt

Laut EU-Statistikbehörde Eurostat entsorgte jede Person in Deutschland im Jahr 2020 632 Kilogramm Müll. Damit liegt Schleswig-Holstein mit seinem Abfallaufkommen gut sechs Prozent unter dem bundesweiten Schnitt. Deutschland insgesamt hat im EU-Vergleich allerdings ein überdurchschnittlich hohes Müllaufkommen. Mehr Abfall als in Deutschland produzierten 2020 nur die Menschen in Malta (643 kg), Luxemburg (790 kg) und Dänemark (845 kg). Während die meisten EU-Länder immer mehr Müll entsorgen müssen, haben es sieben Mitgliedsstaaten geschafft, die kommunalen Abfälle im Vergleich zu 1995 zu verringern. Dazu gehören Bulgarien, Ungarn und Slowenien. Laut Eurostat spiegelt das unterschiedliche Müllaufkommen auch den wirtschaftlichen Reichtum der Länder wieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2022 | 06:00 Uhr