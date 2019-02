Stand: 01.02.2019 10:50 Uhr

Schleimündung: Was wird aus der Lotseninsel?

Anfang Januar wurde die Lotseninsel an der Schleimündung zweimal überspült - die Halbinsel bietet derzeit keinen schönen Anblick mehr. Es droht sogar ein dauerhafter Durchbruch zur Schlei, womit die Lotseninsel tatsächlich zur Insel würde. Sebastian Matz, dem 30 Hektar dieser Halbinsel gehören, lässt enttäuscht seinen Blick schweifen: "Vorher war das eine zusammenhängende Fläche mit Dünenlandschaften, und jetzt sieht es aus wie eine Kraterlandschaft. Das ganze Sediment wurde durch die Kraft des Wassers nach hinten weggespült." So wie jetzt hat Sebastian Matz das Naturschutzgebiet noch nie gesehen. Um mehrere Meter ist die Küstenlinie in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen. Das sehen auch andere so und fordern ein Umdenken beim Küstenschutz.

Ist die Lotseninsel bald eine echte Insel? Schleswig-Holstein Magazin - 31.01.2019 19:30 Uhr Noch ist die Lotseninsel Schleimünde zwischen Schlei und Ostsee eine Halbinsel - aber möglicherweise nicht mehr lange: Es droht ein Durchbruch. Anrainer befürchten Überflutungen.







4,25 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Forderung: Regionaldeiche sollen zu Landesdeichen werden

Speziell geht es um das Thema Deiche. Die Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz Ostseeküste sprach sich bei ihrer jüngsten Sitzung in Groß Wittensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) dafür aus, dass an der Ostsee Regionaldeiche zu Landesdeichen werden, denn dann müsse das Land künftig für Ausbau und Reparaturen zahlen. An der Westküste an der Nordsee ist bereits in der Regel das Land verantwortlich für die Deiche. Warum also nicht an der Ostsee, fragen sich die Fachleute der Arbeitsgemeinschaft?

Die Zeit drängt, denn die Lotseninsel schrumpft. Vor fünf Jahren war noch mehr Fläche da. "Hier konnte man noch zelten", erzählt der Betreiber des Lotsenhauses, Jens Ambsdorf, und zeigt auf eine Erhöhung. "Wir machen natürlich alles, um die Lotseninsel zu schützen. Wir haben in den letzten zehn Jahren über eine halbe Millionen Euro dort investiert, und wir werden auch diesen Sommer wieder etwas machen müssen." Aber ist das finanziell schaffbar?

Naturschützer und Kreisumweltbehörde sind anderer Meinung

Für Naturschützer und die Kreisumweltbehörde sind solche Erosionen natürlich und notwendig. Der Leiter des Umweltamtes Schleswig-Flensburg, Thorsten Roos, ist sich nicht sicher, was passieren würde, wenn man Erosionen künftig verhindert: "Das bedeutet, der Sand wird dort fixiert und kann dann nicht an anderer Stelle angelandet werden. Die Strände, die wir in Schleswig-Holstein haben, die haben wir nur deswegen." Auf der Lotseninsel bringe die Erosion neue Brutflächen und frisches Schleiwasser, sagen die Naturschützer.

Drohender Durchbruch auf der Lotseninsel











Jede Gemeinde der Geltinger Bucht hat aktuell Hochwasserschäden zwischen 5.000 und 50.000 Euro entlang ihrer Küstenlinie festgestellt. Sebastian Matz, der auch Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes Oehe-Maasholm ist, hält die Kosten für nicht stemmbar: "Da wir ein sehr kleiner Verband sind, mit einer sehr großen Deichlänge mit 10,4 Kilometern, ist das hier ein Schaden, den wir auf 20.000 bis 30.000 Euro taxieren. Und das übersteigt deutlich unsere Möglichkeiten in Form von Reparaturen."

Landesbetrieb für Küstenschutz will prüfen

Welche Chancen hat nun die Forderung, an der Ostsee aus Regionaldeichen Landesdeiche zu machen? Die Direktorin des Landesbetriebs für Küstenschutz, Birgit Matelski, äußert sich skeptisch. Es gilt der Grundsatz: Erst wenn Ortschaften und Menschen aus Sicht des Landes gefährdet sind, werden Regionaldeiche zu Landesdeichen. "Die Gefährdung, die die an die Schlei grenzenden Gebiete angeht, werden wir natürlich auch beurteilen. Jetzt haben wir Regionaldeiche, und ich sehe da noch keine Gefährdung aus Küstenschutz-Sicht."

Sebastian Matz erwähnt in diesem Zusammenhang Sylt. "Des Deutschen liebste Insel Sylt bekommt jedes Jahr zwischen sechs bis acht Millionen Euro für Sandvorspülungen." Wenn nur ein Bruchteil dieser Summe für ihre Deiche ausgegeben werde, könne die Lotseninsel vielleicht gerettet werden.

Weitere Informationen Nach Ostsee-Sturmflut: Land sichert Hilfe zu Die beiden Stürme zu Jahresbeginn haben erhebliche Schäden an der Ostseeküste hinterlassen. Minister Bernd Buchholz sichert kurzfristige Hilfen zu, plädiert aber für nachhaltige Maßnahmen. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 31.01.2019 | 19:30 Uhr