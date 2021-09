Schiffsglocke und Typhon: Kieler Woche ist eröffnet Stand: 04.09.2021 16:53 Uhr Die Kieler Woche 2021 ist eröffnet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gab das Startsignal für das Segelsportevent mit dem traditionellen Glasen: er schlug eine Schiffsglocke an.

Segler Boris Herrmann gab mit dem Typhon, einem Schiffshorn, das Signal "lang-kurz-kurz-lang" für "Leinen los". "Es ist ein wunderbares Gefühl, dass wir eine solche Veranstaltung wieder miteinander erleben können", sagte Günther. Parlamentsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) betonte, die Kieler Woche falle zwar noch einmal etwas kleiner aus. "Aber bereits im vergangenen Jahr hat dieses Sportereignis den Menschen in den schwierigen Zeiten der Pandemie ein Stück Normalität und viel Freude gebracht." Auch die Direktorin des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel, Katja Matthes, war am Sonnabendnachmittag anwesend. Die Zeremonie im Olympiazentrum Kiel-Schilksee wurde vergleichsweise klein gehalten. Etwa 100 bis 200 Besucher waren dabei.

Diverse Konzerte schon ausgebucht

"Die Kieler Förde wird in den kommenden Tagen noch voller sein mit Booten als ohnehin in dieser segelbegeisterten Stadt", sagte Günther. Neben den Segelwettbewerben vor Kiel-Schilksee sind mehr als 100 Programmpunkte geplant. Die Organisatoren verzichten zwar im Stadtgebiet auf große Bühnen, Märkte und Flaniermeilen. Dennoch gibt es verschiedene Veranstaltungen. Auf der Krusenkoppel finden zum Beispiel während der zehn Tage immer zwischen 15 und 16 Uhr Kinderkonzerte statt. Die Spiellinie dort fällt dagegen aus. Abends wird es auf der Freilichtbühne bei diversen Konzerten für Erwachsene "gewaltig leise". Diese Musikevents sind laut Stadt allerdings bereits ausgebucht.

Open Ship und Seglerkino

Die Marine hatte am Sonnabend ihre Tore in Kiel-Wik für ein Open Ship geöffnet. Besucher konnten sich die beiden Fregatten "Hamburg" und "Nordrhein-Westfalen" sowie zwei Minenjagdboote und einen Tender ansehen. Rund um den Flandernbunker gibt es am Sonnabend und am Sonntag ein Kulturpicknick. Besucher müssen sich allerdings vorher anmelden. Auch das Seglerkino am Küstenkraftwerk findet statt.

Preisverleihungen und Fahrten zum Rathausturm

Auch renomierte Preise wie der Kieler Wissenschaftspreis und der Innovationspreis werden während der Kieler Woche vergeben. Wer möchte, kann außerdem auf den Kieler Rathausturm fahren und die Aussicht aus 67 Metern Höhe genießen. Die Krankenhäuser bekommen anlässlich der Kiwo Besuche von Klinikclowns, die Alten- und Pflegeheime von Musikzügen und Orchestern.

Segelregatten und Windjammerparade

Im Mittelpunkt steht der Segelsport. 2.000 Segler sind laut Kiels Oberbürmermeister Ulf Kämpfer (SPD) dabei, rund 900 Boote sind angemeldet. Die Wettkämpfe werden in Kiel-Schilksee ausgetragen. Bei der traditionellen Windjammerparade beteiligen sich in diesem Jahr am 11. September 120 Schiffe auf der Förde. Angeführt wird die Parade von der Bark "Alexander von Humboldt II".

Ein Fürst auf der Kiwo

Für den 8. September hat sich Monacos Fürst Albert II angesagt. Er trifft mit den Spitzen aus dem Land zusammen und besichtigt das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.

Oberbürgermeister hofft auf große Feier 2022

Einen Überblick über alle Veranstaltungen der Kieler Woche 2021 gibt es online unter www.kieler-woche.de/programm. Und einen kleinen Ausblick auf die Kiwo 2022 gibt es auch schon. Dann wird die Kieler Woche 140 Jahre alt. "Und das feiern wir dann hoffentlich ganz groß", hofft Oberbürgermeister Kämpfer. Unter normalen Bedingungen hatte das Sommerfest 2019 mehr als 3,5 Millionen Besucher aus gut 70 Ländern angelockt.

