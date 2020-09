Stand: 14.09.2020 14:41 Uhr - NDR 1 Welle Nord

SPD will flächendeckende Ganztagsschulen

Die SPD-Fraktion im Land will den Ausbau von Ganztagsschulen stark nach vorne treiben. Das kündigte der Bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein Martin Habersaat an: In der Septembersitzung des Landtags, die vom 23. bis 25.9. stattfindet, will seine Partei einen entsprechenden Antrag einbringen. Hauptsächlich sollen demnach 30 Prozent der Grundschulen, die noch kein Ganztagsangebot haben, angepasst werden. Mittelfristig sieht der Plan vor, dass auch die weiterführenden Schulen ein Ganztags-Angebot aufbauen.

Soziale Ungerechtigkeiten sollen überwunden werden

Nach Ansicht der SPD-Fraktion hängen die sozialen Ungerechtigkeiten des Schulsystems maßgeblich damit zusammen, dass die Lern- und Arbeitsbedingungen der Schüler zu Hause sehr unterschiedlich seien. Darüber hinaus soll eine heute noch vorherrschende Zweiteilung des Tages mit Unterricht am Vormittag und Hausaufgabenhilfe sowie Freizeitangeboten am Nachmittag überwunden werden. Laut Antrag heißt es: "Mittelfristiges Ziel soll es sein, den Unterricht zu entzerren und über den Vormittag und Nachmittag verteilt zu organisieren, unterbrochen durch Phasen der selbständigen Vor- und Nachbereitung des Lernstoffes und der Erholung." Dafür brauche es oftmals noch Anpassungen in den Schulen, wie zum Beispiel eine Mittagsverpflegung.

Geld kommt teilweise vom Bund

Der Ausbau wird laut Habersaat durch "erhebliche" Finanzhilfen des Bundes gestemmt. Dafür bekomme das Land in diesem und im kommenden Jahr etwa 25 Millionen Euro zur Verfügung und steuere weitere knapp elf Millionen Euro dazu. Bis der Ausbau abgeschlossen ist, sollen Übergangslösungen möglich sein - wie etwa ein Ganztagsangebot nur an bestimmten Tagen der Woche anzubieten.

Auf NDR-Anfrage verwies das Bildungsministerium auf das schon bestehende Ganztagsangebot der Schulen in Schleswig-Holstein, das stetig weiterentwickelt werde. Den Antrag der SPD-Fraktion habe man zur Kenntnis genommen.

Weitere Informationen Ganztagsschulen im Norden immer beliebter Eine Bertelsmann-Studie zeigt: 26 Prozent aller Schüler in Schleswig-Holstein haben 2015/2016 eine Ganztagsschule besucht - doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.09.2020 | 12:00 Uhr