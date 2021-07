SH startet Impfkampagne an Schulen nach den Sommerferien Stand: 28.07.2021 12:17 Uhr Bildungsministerin Prien hat verkündet, wie es nach den Sommerferien in den Schulen weitergeht. Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte sollen ein Impfangebot erhalten.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat heute Vormittag in Kiel auf einer Pressekonferenz über den Unterricht unter Corona-Bedingungen nach den Ferien informiert. Das neue Schuljahr 2021/2022 steht unter dem Motto "Schule in Präsenz - aber sicher". Ab dem 19. August sollen an 250 Standorten im Land mobile Impfteams Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren sowie allen an Schulen Beschäftigten ein Impfangebot unterbreiten. Dafür ist der Impfstoff von Biontech und Pfizer vorgesehen. Das Angebot ist freiwillig und kostenlos. Eltern sollen zu Beginn der kommenden Woche über die Schulen informiert werden.

AUDIO: Neues Schuljahr: "Schule in Präsenz - aber sicher" (2 Min) Neues Schuljahr: "Schule in Präsenz - aber sicher" (2 Min)

Schülerinnen und Schüler waren durch Pandemie besonders beeinträchtigt

Keine Gesellschaftliche Gruppe sei in der Corona-Pandemie so in ihrem Leben beeinträchtigt gewesen wie junge Menschen, "die nicht in die Schule konnten, nicht zum Sport, nicht musizieren konnten oder sich in Jugendgruppen treffen", betonte die Bildungsministerin. Daher müssten alle, die sich aus medizinischer Sicht impfen lassen könnten, die Impfangebote auch wahrnehmen. "Weil Kinder und Jugendliche für uns alle auf so Vieles verzichtet haben, müssen wir jetzt für die Kinder und Jugendlichen Verantwortung übernehmen", so Prien.

Maskenpflicht und Tests bleiben, keine Kohorten mehr

Die Voraussetzungen für den Start ins neue Schuljahr sind laut Prien deutlich besser als im vergangen Jahr, allerdings sei das Infektionsgeschehen inbesondere in Hinblick auf die Delta-Variante sehr dynamisch. Daher bleibe es in den ersten drei Wochen bei der Maskenpflicht in den Innenräumen. Außerdem müssten sich alle, die nicht geimpft oder genesen sind, weiterhin zweimal die Woche testen. Die Ministerin verwies in diesem Zusammenhang auch noch einmal nachdrücklich auf die geltenden Regelungen für Ein- und Rückreisende aus ausländischen Risikogebieten. Außerdem appellierte die Ministerin an alle Eltern, ihre Kinder am kommenden Wochenende vor dem Schulstart noch einmal testen zu lassen.

Auf dem Schulhof müssen die Mädchen und Jungen keine Masken mehr tragen. Sie dürfen sich dort auch in beliebigen Gruppen aufhalten. Die sogenannte Kohortenregelung gilt nicht mehr.

STIKO empfiehlt Impfung ab 16 Jahren

Immer wieder hatte Prien für die Corona-Impfungen geworben. Die ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt bisher nur eine Impfung ab 16 Jahren, auch wenn der Impfstoff von Biontech und Pfizer bereits für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen ist. "Grundsätzlich ist jede niedrigschwellige Impfung zu begrüßen. [...] Letzendlich ist unser aller Ziel, möglichst gut durch die Pandemie zu kommen", sagte Uwe Niekiel vom Schulleiterverband Schleswig-Holstein. Es wäre besser gewesen, die STIKO hätte erst die Empfehlung ausgesprochen, so Niekiel. Aber fehle die Zeit.

