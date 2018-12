Stand: 21.12.2018 07:04 Uhr

Rückbau des AKW Brunsbüttel soll beginnen

30 Jahre hat das AKW Brunsbüttel Strom geliefert, seit 2007 ist der Meiler nach mehreren Pannen abgeschaltet. Heute wird die offizielle Rückbau- Genehmigung für das AKW erwartet und dann kann der Abriss beginnen.

Abriss des AKWs Brunsbüttel startet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.12.2018 08:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg 30 Jahre hat das AKW Brunsbüttel Strom geliefert, seit 2007 ist der Meiler nach mehreren Pannen abgeschaltet. Nun soll der Abriss des ersten Atomkraftwerks in Schleswig-Holstein beginnen.







Rückbau kann 20 Jahre dauern

Jahrelang hatten die Fachleute der Atomaufsicht im Kieler Umweltministerium den Rückbau-Antrag von AKW-Betreiber Vattenfall geprüft. Der ausführliche Antrag auf Abriss des Meilers füllte eine ganze Lkw-Ladung. Heute - sechs Jahre später - will Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) die offizielle Genehmigung der Atomaufsicht erteilen.

Während die Arbeiten beim AKW in Stade auf der anderen Elbseite in Niedersachsen schon laufen, ist Brunsbüttel das erste Atomkraftwerk in Schleswig-Holstein, das abgerissen wird. Doch vom AKW bis zur grünen Wiese ist es noch ein weiter Weg. Experten gehen von rund 20 Jahren aus. Bis zum Ende der Arbeiten überwachen Fachleute der Atomaufsicht den Rückbau des Meilers in Brunsbüttel.

