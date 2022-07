Rendsburger Schwebefähre fällt doch nicht länger aus Stand: 13.07.2022 16:57 Uhr Nachdem bei Bauarbeiten versehentlich ein wichtiges Bauteil der Fähre beschädigt worden war, kommen die Ersatzteile jetzt doch schneller als ursprünglich angenommen.

Für ein knappes halbes Jahr war die Rendsburger Schwebefähre wieder im Dienst. Am Dienstag heiß es noch, die Schwebefähre falle erneut für längere Zeit aus. Der Grund war laut des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) eine Panne bei Wartungsarbeiten. Die haben vor gut drei Wochen begonnen und umfassten auch letzte Arbeiten im Zuge des Fähren-Neubaus. Am Mittwoch dann aber Entwarnung vom WSA: Die Fähre könne den Betrieb voraussichtlich wieder planmäßig aufnehmen.

Stromschiene über mehrere Meter verbogen

Bei den Wartungsarbeiten sollte unter anderem ein Arbeitswagen, der unter der Hochbrücke hängt, mithilfe von Baukränen wieder abgenommen werden. Dabei wurde laut WSA eine Stromschiene verbogen. "Die ist jetzt krumm und muss über mehrere Meter ausgetauscht werden", sagt WSA-Sprecher Jörg Brockmann. Damit die Fähre wieder mit Fahrstrom versorgt werden kann, müsse die Schiene nun erneuert werden.

AUDIO: Rendsburger Schwebefähre bei Bauarbeiten beschädigt (1 Min) Rendsburger Schwebefähre bei Bauarbeiten beschädigt (1 Min)

Dafür war das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nach eigenen Angaben bereits mit dem einzigen Hersteller der Spezial-Schienen in Kontakt. Wann der liefern kann, war am Dienstag noch unklar. Am Mittwoch dann aber die guten Nachrichten: Der Hersteller kann laut WSA die defekten Schienen schon in der kommenden Woche austauschen.

Wenn alles glatt läuft, fällt die Fähre damit nicht länger aus als ursprünglich für die Wartungsarbeiten geplant. Schon für die übernächste Woche wird wieder mit freier Fahrt über den Nord-Ostsee-Kanal gerechnet.

Neubau kostete 13,5 Millionen Euro

Die Schwebefähre gilt als ein Wahrzeichen der Stadt Rendsburg. Wegen einer Havarie mussten Einheimische und Touristen sechs Jahre lang auf sie verzichten. Die 1913 in Dienst gestellte historische Fähre war im Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen. Sie wurde dabei zerstört. Der Neubau kostete laut Wasser- und Schifffahrtsamt 13,5 Millionen Euro. Die Schwebefähre ist an Stahlseilen geführt und kann vier Autos sowie 100 Menschen befördern. Sie hängt unter der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke und überquert den Kanal auf ihrer rund 125 Meter langen Strecke in drei Metern Höhe über dem Wasser. Eine Überfahrt dauert 1,5 Minuten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.07.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Nord-Ostsee-Kanal