Stand: 25.03.2019 05:00 Uhr

Puigdemont kehrt nach Neumünster zurück - für einen Tag

Ein Jahr ist es her, da rückte Schleswig-Holstein überraschend ins Interesse der Weltöffentlichkeit: Am 25. März 2018 nahmen Beamte der Autobahnpolizei den katalanischen Seperatistenführer Carles Puigdemont auf der A7 bei Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls fest. Die Polizisten brachten den Politiker in die Justizvollzugsanstalt in Neumünster. Nach 13 Tagen durfte er die JVA wieder verlassen, allerdings mit Auflagen. Eine davon war: Er musste in Deutschland bleiben. Heute kehrt Puigdemont zurück in das Gefängnis - mit einer Buchspende.

Bücher katalanischer Autoren für die JVA

100 Bücher katalanischer Autoren in deutscher Übersetzung will der Politiker spenden. Im Anschluss wird Puigdemont vor die Presse treten.

Im Juli 2018 verlässt Puigdemont Deutschland

Im Juli 2018 hatte die spanische Justiz bereits auf die Auslieferung Puigdemonts verzichtet. Das Oberste Gericht in Madrid hatte mitgeteilt, den europäischen Haftbefehl zurückziehen zu wollen. Damit endete auch das deutsche Auslieferungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig. Ende Juli verließ Puigdemont Deutschland.

