Prügelnde Frauen in Lübeck - vier Verletzte

Stand: 02.10.2020 07:25 Uhr

Heftige Szenen am Abend vor dem Citti-Park in Lübeck: Eine Gruppe von Frauen ist nach Angaben der Polizei in Streit geraten. Die Schlägerei führte zu einem Großeinsatz der Polizei.