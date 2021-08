Pro Bahn Schleswig-Holstein kritisiert erneuten Bahnstreik Stand: 20.08.2021 14:03 Uhr Der Fahrgastverband Pro Bahn Schleswig-Holstein Hamburg hat Kritik am erneuten Bahnstreik geäußert. Ab Morgen wird der Güterverkehr bestreikt. Ab Montag dann der Personenverkehr.

Es stelle sich die Frage, ob ein Streik während einer Pandemie angemessen sei. Wegen der frühen Ankündigung könnten sich Fahrgäste dieses Mal aber wenigstens besser auf den Streik einstellen, so Pro Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann. Er forderte, dass sich die Gewerkschaft ein Beispiel an Italien nehmen solle, was die Streikvorbereitung betrifft. "Dort verhandeln die Gewerkschaften mit den Eisenbahnunternehmen zu Friedenszeiten einen Streikfahrplan. Der ist dann auch in den Fahrplänen veröffentlicht. So etwas wäre eine vernünftige Maßnahme", sagte er.

AUDIO: Bahnstreik auch in Schleswig-Holstein (1 Min) Bahnstreik auch in Schleswig-Holstein (1 Min)

Bahn: Ersatzfahrpläne in Arbeit

Die Deutsche Bahn will zeitnah darüber informieren, welche Züge ab Montag von dem Streik betroffen sind. Ersatzfahrpläne werden gerade noch erarbeitet.

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn hatte die Lokführergewerkschaft GDL erneut Streiks angekündigt. Ab Morgen, 17 Uhr, soll der Güterverkehr bestreikt werden. Ab Montagfrüh, 2 Uhr, ist dann der Personenverkehr betroffen. Bis Mittwochnacht, 2 Uhr, soll der Arbeitskampf dauern.

Weitere Informationen GDL will wieder streiken Die Lokführergewerkschaft hat im Tarifkonflikt mit der Bahn neue Streiks angekündigt. Im Personenverkehr sollen sie von Montag bis Mittwoch andauern. extern Bahnstreik in SH: Weiterhin Zugausfälle im Norden Betroffen war vor allem der Regionalverkehr in Schleswig-Holstein. Der Sylt-Shuttle war nach Angaben der Deutschen Bahn nicht vom Streik betroffen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2021 | 14:00 Uhr