Stand: 19.08.2020 16:48 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Prien: Maskenpflicht an Schulen kommt

Die Maskenpflicht an Schulen in Schleswig-Holstein kommt. Das hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Schüler und Lehrer sollen ab Montag verpflichtet werden, auf dem Schulgelände einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht für den Unterricht, sondern für die Bereiche in denen sich laut Prien "die Kohorten vermischen".

Weitere Informationen dazu in Kürze auf NDR.de/sh.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2020 | 17:00 Uhr