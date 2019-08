Stand: 27.08.2019 13:40 Uhr

Polizei durchsucht Polizeigewerkschaft in Kiel

Polizisten haben heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel die Geschäftsräume der Deutschen Polizeigewerkschaft (DpolG) in Kiel und die Privatwohnung eines führenden Gewerkschaftsvertreters in Lübeck durchsucht. Laut Oberstaatsanwalt Henning Hadeler bestehe ein Anfangsverdacht gegen einen Mitarbeiter der Landespolizei, polizeiinterne und sicherheitsrelevante Informationen an Journalisten weitergegeben zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen wurde auch die Privatwohnung des stellvertretenden DpolG-Landesvorsitzende durchsucht. Ob er der Verdächtige ist, ließ der Oberstaatsanwalt offen. Zuletzt waren Informationen während einer Geiselnahme in der JVA Lübeck öffentlich geworden. Einen Zusammenhang zum Parlamentarischen Untersuchungsausschluss zur sogenannten Rocker-Affäre soll es nicht geben.

Computer und Smartphones beschlagnahmt

Nach Angaben der Gewerkschaft wurden die Beamten in Kiel von einer Fachfirma für Computertechnik unterstützt. Es sollen Computer-Festplatten ausgelesen worden sein. Bei der Durchsuchung von Mommensens Lübecker Privatwohnung wurden nach Angaben der Gewerkschaft seine Computer und Smartphones beschlagnahmt. Nommensen will sich nach Gewerkschaftsangaben anwaltlich vertreten lassen.

Die SPD beantragte, den Fall auf die Tagesordnung des Innen- und Rechtsausschusses am Mittwoch zu setzen. "Das ist ein außergewöhnlicher Vorgang, dass die Geschäftsstelle einer Gewerkschaft von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht wird", sagte SPD-Innenpolitiker Thomas Rother.

