Polarlichter in SH: Mit Glück gibt es weitere Naturspektakel Stand: 27.02.2023 11:29 Uhr Diejenigen, die gestern die Nordlichter am Himmel über Schleswig-Holstein beobachten konnten, sind immer noch ganz begeistert. Mit etwas Glück wiederholt sich das Spektakel heute.

Grün, pink, lila: Der Himmel leuchtete in ungewöhnlichen Farben gestern am späten Abend. Die Polarlichter wurden zum Beispiel in der Eckernförder und Flensburger Bucht, aber auch auf Amrum oder bei Neumünster per Foto oder Video festgehalten. Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster sagte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein, dass auch heute mit etwas Glück der Himmel leuchtet.

Experte: Auf's Feld oder an die Küste gehen

Es empfiehlt sich, bei Einbruch der Dunkelheit an die Küste, auf ein freies Feld oder auch an den Waldrand zu gehen. Die Augen brauchen dann ein bisschen Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Der Blick sollte Richtung Norden gehen. Mit etwas Glück sieht man dann ein leichtes grünes oder auch rotes Leuchten. Der Tipp vom Experten: Wer eine gute Kamera hat, sollte etwas länger belichten, um den Effekt der Farben noch zu verstärken.

Polarlichter entstehen durch Energieaustausch

Normalerweise sind Polarlichter vor allem im Norden Norwegens und Schwedens und teils auch in Nord-Dänemark zu sehen. In Schleswig-Holstein kommen sie seltener vor. Im vergangenen Frühjahr gab es allerdings auch Polarlichter hier im Land. Das Leuchten am Nachthimmel entsteht durch einen Energieaustausch, wenn Elektronen der Sonne auf die Atmosphäre der Erde treffen. Dafür müssen sie erst einmal ins Weltall gelangen und in Richtung Erde fliegen.

Sternwarte Neumünster: Das war ein Glücksfall

Auf die Frage, warum die Polarlichter ausgerechnet in der vergangenen Nacht so hell waren, sagte Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster, dass dies mit der Sonnenaktivität zu tun habe. Sie müsse besonders intensiv sein, um Polarlichter zu sehen. Die Sonne spuckt laut Ludwig mal mehr, mal weniger Protonen und Neutronen ins Weltall. Sie schweben dann zweieinhalb Tage durch das Nichts, treffen auf die Erdatmosphäre - und es fängt an zu leuchten. Vergangene Nacht dann der Glücksfall: Ein Sonnensturm hatte noch mehr Protonen und Neutronen ins All befördert. Das passiert dem Experten zufolge in dieser Intensität vielleicht fünf Mal im Jahr. Außerdem war der Himmel wolkenfrei.

Schauspiel war in vielen Ländern Deutschlands zu sehen

Das Himmelsschauspiel in der Nacht zu Montag war nicht nur in Schleswig-Holstein zu sehen, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen, wie die Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche, sagte. Zudem gibt es Fotos des Phänomens aus Thüringen und Brandenburg.

